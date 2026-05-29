アルゼンチンがW杯メンバーを発表

アルゼンチンサッカー協会は北中米共催ワールドカップ（W杯）に臨む代表メンバーを発表した。

FWリオネル・メッシが6大会連続での選出となり、連覇を目指す戦いに臨む。ファンからも「6大会はバケモノ」「ガルナチョダメだったか…」と反響を呼んでいる。

連覇を達成すれば、イタリアとブラジルに続く史上3か国目、21世紀に入っては初の快挙となる。前回大会に続いてリオネル・スカローニ監督が率いるチームは、フランスとの決勝戦でPK戦を制する大きな力になったGKエミリアーノ・マルティネスや、ベテランDFニコラス・オタメンディを順当に選出した。

さらに、前回の優勝メンバーであるMFエンソ・フェルナンデスやMFアレクシス・マック・アリスターのほか、前線にはFWフリアン・アルバレスやFWラウタロ・マルティネスが名を連ねた。今季セリエAのコモで躍進した21歳のFWニコ・パスも注目の1人として選出されている。

一方でMFレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）や昨年初招集された18歳MFフランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリー）らは落選となった。

アルゼンチンはグループリーグでアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する。SNS上では「またメッシが観れるなんて」「きたー」「6大会はバケモノ」「前回より戦力はあるように見えるな」「あっつ！」「マスタントゥオーノは外れたか」「ただただスゴい」「強すぎ」「お！ニコ・パス来たか！」「ニコパスとメッシの共演が今から楽しみ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）