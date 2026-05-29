仕事や家事の合間に、目を温めてリラックスさせてくれるホットアイマスク。



【写真】ホントに気持ちよさそうに寝てますね

愛犬に試してみたところ驚くほどの"爆睡"を見せたという投稿がSNSで話題を呼んでいる。



通常、顔に何かを乗せられるのを嫌がる犬も多い。しかしこのワンちゃんは飼い主が使い終わり、ぬるくなったホットアイマスクを着けた瞬間トロンと落ち着き、あっという間に深い眠りに落ちてしまったという。人間顔負けのリラックスぶりが分かる投稿は話題を呼び3.1万いいねを集めた。



この時の状況について飼い主さん（@lupiloa_weim）に詳しい話を聞いた。



――愛犬にホットアイマスクを試してみようと思ったきっかけは？



飼い主さん：元々、ホットタオルで顔を温めてもらうのが大好きだったので、私が使って少しぬるくなったアイマスクを試しに付けてあげました。



――初めて付けた時の、ワンちゃんの反応は？



飼い主さん：特に戸惑ったり嫌がったりする様子もなく、そのまま気持ちよさそうに、すぐに落ち着いて寝てくれましたね。本当にあっという間に夢の中に入っていたので、やはり温かいと気持ちいいんだなと感じました。



――普段の寝入りと違うポイントは？



飼い主さん：普段からよく寝言を言う子なのですが、ホットアイマスクをしている時は、寝言を言い始めるのがいつもより早く感じました。それだけ早く深い眠りにつけていたのかもしれません。



――今後もこの「リラックス術」を続けていきたいですか？



飼い主さん： わんちゃんの顔を温めてあげることは、人間同様に高いリラックス効果があるんだなと改めて実感しました。温度や着けている時間には十分に気をつける必要がありますが、これからも定期的にやってあげようと思っています。



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SNSでは「ママの良い匂いもついていたんだろうな」「人間みたい」「ホットアイマスクの魅力を知ってしまったか…」などの反響が集まった。



人間用の製品をペットに使用する際は、飼い主さんが自身の肌で温度を確かめ、低温やけどや長時間の使用に細心の注意を払うことが、幸せな安眠を守るための絶対条件となりそうだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）