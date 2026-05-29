江西省南昌市進賢県の文港鎮にある筆工房で、毛筆を作る周鵬程さん。（４月１２日撮影、南昌＝新華社配信／樊哲平）

【新華社南昌5月29日】中国江西省南昌市進賢県の文港鎮は「中国の筆の都」として知られる。文港鎮の毛筆づくりは1600年以上の歴史を持ち、ほぼ「どの家にも筆職人がおり、どの家庭でも筆づくりができる」と言われるほど地域に根付いている。

上質な文港毛筆は、厳選された毛材料を用い、毛のけば取り、不純物の除去、毛先の整形など、大小128もの工程を経て完成する。これらの工程のほとんどは手作業で行われる。2021年、文港毛筆の製作技術は、第5次国家級無形文化遺産の代表的項目の拡張リストに登録された。

江西省南昌市進賢県の文港鎮にある筆工房で、毛筆を作る周鵬程さん。（４月１２日撮影、南昌＝新華社配信／樊哲平）

国家級無形文化遺産の毛筆製作技術の代表的伝承者で、文港の「筆王」と呼ばれる周鵬程（しゅう・ほうてい）さんによると、現代の高度な科学技術をもってしても、人間の手の感覚と集中力を代替することは難しいという。

周さんが製作する毛筆は100種類近くに及ぶ。業界での知名度が高まるにつれ、日本やシンガポール、マレーシアなど海外からの注文も相次いでいる。

時代の変化とともに、毛筆は主要な筆記用具から次第に教養人や趣味人が手元に置いて愛用する品へと居場所を狭め、筆づくりの技法は、古くから続く産業の伝承と革新という大きな試練に直面している。

江西省南昌市進賢県の文港鎮にある筆工房で、毛筆を作る周鵬程さん。（４月１２日撮影、南昌＝新華社配信／樊哲平）

江西進賢（文港）文筆デジタルスマート産業パーク内にある南昌市柏倩化粧用品のネイルブラシ製造工場では、整然と並んだ生産ラインで作業員たちの指先が軽やかに動き、極細のネイルブラシが次々と形作られていく。毛の選別、カット、植毛など、どの工程も厳格な基準に従って行われている。

同社のネイルブラシ生産責任者の劉芸飛（りゅう・げいひ）さんは「現在、当社の事業の9割は輸出に集中しており、欧米などの市場で高いシェアを占めている。昨年の輸出額は約10億元（1元＝約24円）だった」と説明。同社は文港の千年にわたる筆づくり技術と完備された筆製造産業チェーンを基盤に、ネイルブラシの組み立て、受注生産、海外販売に注力しているという。

古来の技法の核心部分は守りつつ、伝統を踏まえて新しいものを生み出す志も忘れない。無形文化遺産を単なる飾り物にせず、革新を通じて実際に使い続けることでこそ、千年の技は世代を超えて受け継がれていく。（記者/陳毓珊）

江西省南昌市進賢県の文港鎮にある筆工房で、毛筆を作る周鵬程さん。（４月１２日撮影、南昌＝新華社配信／樊哲平）

江西省南昌市柏倩化粧用品のネイルブラシ製造工場。（４月１２日撮影、南昌＝新華社配信／樊哲平）