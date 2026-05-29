三山凌輝＆花乃まりあ版『愛の不時着』メインビジュアル・動画コメント解禁
俳優・三山凌輝と花乃まりあが主演するミュージカル『愛の不時着』のメインビジュアルと動画コメントが29日、解禁された。
【動画】三山凌輝＆花乃まりあ 動画コメント
原作は2019年から2020年にかけて韓国でテレビ放送されたのち、Netflixでの配信をきっかけに注目を集めたテレビドラマ『愛の不時着』。堅物でありながら愛する女性を献身的に支える北朝鮮のエリート将校リ・ジョンヒョクと一途な愛を貫く韓国の財閥令嬢ユン・セリとの軍事境界線を超えた恋の行方が世界中から人気を集めた。
2022年9月に韓国にてミュージカル化され、24年2月には日本に初上演。その後も再演され、24年末には宝塚歌劇団による日本版も上演されるなど、ミュージカルとしての人気も高い。
今回新たに制作される日本版では、韓国でミュージカル版を制作したパク・ヘリム氏（脚本）、パク・ジヘ氏（演出）、イ・サンフン氏（音楽）らのもとに個性豊かな日本人キャストが集結。朝ドラ『虎に翼」で話題を呼んだ三山が主人公の将校リ・ジョンヒョクを、元宝塚歌劇団花組娘役トップの花乃がヒロインの令嬢ユン・セリを演じる。そのほかのキャストには、ボーイズグループ・n.SSignのリーダー・KAZUTA、元乃木坂46メンバーでミュージカル俳優としても活動する中村麗乃、MANKAI STAGE『A3!』などの2.5次元俳優・上田堪大が名を連ねる。メインビジュアルのほか、動画コメントも公開された。
7月12日〜26日に東京・THEATER MILANO-Za、7月31日〜8月2日に大阪・東京建物Brillia HALL箕面で上演。
【動画】三山凌輝＆花乃まりあ 動画コメント
原作は2019年から2020年にかけて韓国でテレビ放送されたのち、Netflixでの配信をきっかけに注目を集めたテレビドラマ『愛の不時着』。堅物でありながら愛する女性を献身的に支える北朝鮮のエリート将校リ・ジョンヒョクと一途な愛を貫く韓国の財閥令嬢ユン・セリとの軍事境界線を超えた恋の行方が世界中から人気を集めた。
今回新たに制作される日本版では、韓国でミュージカル版を制作したパク・ヘリム氏（脚本）、パク・ジヘ氏（演出）、イ・サンフン氏（音楽）らのもとに個性豊かな日本人キャストが集結。朝ドラ『虎に翼」で話題を呼んだ三山が主人公の将校リ・ジョンヒョクを、元宝塚歌劇団花組娘役トップの花乃がヒロインの令嬢ユン・セリを演じる。そのほかのキャストには、ボーイズグループ・n.SSignのリーダー・KAZUTA、元乃木坂46メンバーでミュージカル俳優としても活動する中村麗乃、MANKAI STAGE『A3!』などの2.5次元俳優・上田堪大が名を連ねる。メインビジュアルのほか、動画コメントも公開された。
7月12日〜26日に東京・THEATER MILANO-Za、7月31日〜8月2日に大阪・東京建物Brillia HALL箕面で上演。