◇女子ゴルフツアー リゾートトラスト・レディース第1日（2026年5月29日 福嶋県 グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）

第2ラウンドが行われ、ツアー1勝の阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）がツアー自身2度目のホールインワンを達成した。

実測129ヤードの8番パー3。7Iで放った一打がカップに吸い込まれた。「（入ったのは）見えなかった。でも、ギャラリーさんがワーッて言ってくれて気がついた。左（サイドの）ピンでアゲンストだったので、奥に乗ればいいと思ったショットが入ってくれた」と声を弾ませた。

前回のエースも22年のこの大会で記録した。「またリゾートトラストの試合なんだなと思った」と相性の良さを感じた様子だ。

8番にはホールインワン賞が設けられ、達成者全員に800万円が贈られる。ただし最終日限定。最終日にマークした4年前はしっかり賞金もいただいた。

「車を買って全額使い切りました。ちょうど車が壊れていて買わなきゃいけなかった。ルーキーイヤーでお金もなかったので（カップに）入って母とグータッチした時に“車買えるよ”と言ったのを覚えています」と阿部は当時を振り返った。

今回は2日目だったため賞金の対象外。「800万円だったらうれしかったけど、スコアがいいのが一番なのでうれしい」と意に介さないそぶりを見せたが「最終日も頑張ります。最終日の楽しみにしたい」とも付け加えた。

ホールインワンの効果もあって68の好スコアで回り通算2アンダーの暫定9位でホールアウト。好位置で決勝ラウンドに進むことが確実。「いい感じで回れる試合も増えてきている。決勝ラウンドは自分の中でも楽しみ」と優勝争いへの期待感も示した。