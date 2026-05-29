独立リーグ「北海道フロンティアリーグ (HFL)」に所属する「士別サムライブレイズ」は29日、公式サイトおよびSNSを更新し、元中日で選手兼投手コーチのジョアン・タバーレス（31）の退団を巡り「不適切な表現があった」として謝罪した。

球団は27日、2月に加入したばかりだったタバーレスの選手兼投手コーチの退団を発表。その理由について「成績不振と投手コーチとしての機能不全」と説明しており、この異例の表現に対しさまざまな声が上がっていた。

これらの声を受け、球団は「球団公式SNSにおける不適切な表現に関するお詫び」を発表。「先日、本球団公式SNSにおいて、不適切な表現による投稿がございました」と認め「この投稿により、タバーレス選手、そして日頃から球団を応援してくださっているファンの皆様、多大なるご支援をいただいているスポンサーの皆様、すべての関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

また「公式発信における運用のチェック体制の甘さ、および言葉が持つ影響力への認識の低さを、球団代表として厳しく受け止め、深く猛省しております」とし「皆様からいただいた厳しいご意見やご批判を真摯に受け止め、SNS運用体制の見直しを行い、再発防止に努めてまいります。皆様からの信頼を再びいただけるよう、誠心誠意、球団運営に尽力してまいる所存です」と再発防止を誓った。

「なお、タバーレス選手本人にも今回の件について謝罪をさせていただきました」と本人への謝罪も報告。該当の投稿は削除し、現在は「該当表現を除いた形で再投稿した」と報告した。

タバーレスはドミニカ共和国出身。17年に広島に練習生として入団。18年には育成契約を結んだが、オフに退団。その後はBCリーグの滋賀と富山に在籍。22年5月に中日に加入し、1軍では3試合に登板した。オフに自由契約になっていた。士別サムライブレイズには今年2月に加入したばかりだった。