ゴローさんに愛された群馬県。今日は第二弾です。それにしても、ゴローさんの食べっぷりはすごいですね。何かの記事で見ましたが、収録当日の朝食を抜くのはもちろんのこと、前日や翌日のカロリー制限などでコントロールしているとか。さすがのプロ根性で、頭が下がります。先週の記事に書きましたが、下仁田では3軒をはしごしたゴローさん。このシリーズのあいだに、群馬県の飲食店が登場しないかなぁ、とひそかに願っているのですが、さてどうなりますやら。

ゴローさんは11個。高崎「えんむすび」のおむすびが、しみじみ旨い

それでは早速、シーズン9に登場した、『えんむすび（群馬県高崎市）』をご紹介します。高崎駅から20分ほど歩いた繁華街の中にあります。

えんむすび

同店の名物は、ズバリ「おむすび」です。番組でもゴローさんが、美味しそうに頬張っていました。さて、「おむすび」？、「おにぎり」？。違いはあるのでしょうか？。地域によっては、俵型を「おにぎり」、三角形型を「おむすび」と呼ぶらしいですが、広辞苑によれば「にぎりめし」を含めて、いずれも同じものを指し、単に呼び方が違うだけとのこと。ちなみに、大谷翔平選手が大手コンビニエンスストアの広告に登場していますが、呼称は「おむすび」です。気になる方（いないかもしれませんが、、）のご参考まで。ここでは「えんむすび」の店名にあやかって、「おむすび」として記事を続けます。

えんむすび（銀ダラの煮付け）

「おむすび」と「おにぎり」が同じものだとわかったら、なんだか「腹が減って」きました（笑）。早速注文しましょう。まずいただいたのは、「銀ダラの煮付け」です。好きなんですよね〜、「銀ダラ」。居酒屋などにあると、つい頼んでしまいますし、時には自分で作ったりもする大好物です。早速ビールと合わせました。旨い。タラの食感と甘じょっぱいタレが。見事なハーモニーを奏でます。

続いていただいたのは、「イカ生姜焼き」です。「生姜焼き」と言えば豚ですが、みんなが大好きイカと合わせれば美味しいに決まっています。最近、イカが不漁で値段が高いと聞きます。庶民の味として、早く手頃になってほしいものですね。

えんむすび（イカ生姜焼き）

では、メインディッシュにまいりましょう。ビールを飲みながら店内を観察すると、おむすびの短冊メニューが所狭しと掲げられています。その数、およそ30種類。いちばん手頃な「梅干し」から高価な「うに」まで、なかには「こはだ」や「マグロ（ズケ）」などまるでお寿司屋さんを思わせるメニューもあり、見ているだけでワクワクします。注文したのは、「川のり（四万十川）」と「チャンジャ」と「梅干し」です。まさにお寿司屋さんのように、目の前には寿司ゲタが置かれ、見るからにおいしそうなおむすびが並びます。

えんむすび（おむすび）

梅干しをひと口ほおばると、海苔とご飯、具材のバランスが実に見事で、しみじみ旨いと感じます。なんだかんだ言っても、おむすびの定番中の定番です。

チャンジャのおむすびは初めて食べましたが、これもまた旨い。口の中に、韓国の風がふっと吹き抜けるような味わいでした。ちなみにゴローさんは、うに、いか明太、ねぎ味噌、かずのこ、しょうが、あなご、鮭、たらこ、マグロ（ズケ）、山椒、川のり（四万十川）と、計11個。冒頭にも記しましたが、恐るべし食欲です。。。

焼肉だけじゃない、藤岡「宝来軒」のタンメンが肉に負けない旨さ

続いてご紹介するのは、シーズン8に登場した、『焼肉宝来軒（群馬県藤岡市）』です。ゴローさんは焼肉がお好きなようで、あの人気グルメドラマにも、ちょいちょい焼肉屋さんが登場します（笑）。

こちらの店は、なんと言っても安い！。牛肉は1000円前後、豚肉や鶏肉にいたっては300円台からそろっています。しかも量がコンパクトなので、一人焼肉にはぴったりです。

まずは、白菜キムチとカクテキキムチをオーダー。ビールを飲みながら、肉を待ちます。

宝来軒（キムチ）

豚肉「生仔袋」が到着しました。なんとも言えない、綺麗な色です。つづいて「牛ハラミ」も美味しそうな色合いで、焼く前から幸せになります。

宝来軒（生仔袋）

宝来軒（牛ハラミ）

焼肉は炭火で！、という声もよく聞きますが、筆者は焼肉ロースターが大好きです。火力が安定しているうえ、どこか昭和を感じさせる雰囲気があって、いかにも焼肉を食べている気分になります。同店のロースターも色つやが美しく、焼かれる肉たちまでなんだか幸せそうです。

宝来軒（焼肉）

最後にタンメンをいただきました。ゴローさん並みの食欲です（笑）。普通、焼肉屋さんといえば「冷麺」が定番ですが、同店には「正油ラーメン」や「塩ラーメン」もあります。で、このタンメンもまた旨い。実は同じ日のランチが前回ご紹介した『一番』のタンメンだったのですが、こちらも負けず劣らずのおいしさで、タンメンを満喫した一日となりました。

宝来軒（タンメン）

焼肉から麺料理まで、手ごろでおいしい料理がそろう『宝来軒』に、ぜひ皆さまもお出かけください。

燻製ソーセージ「カラブレーザ」と緑のビール、群馬で本場ブラジルの味

最後にご紹介するのは、シーズン2に登場した、群馬県甘楽郡大泉町（おうらぐん・おおいずみまち）にある『レストランブラジル』です。同町は、総人口の約2割（約9000人）がブラジル人という「日本最大のブラジルタウン」と言われています。たしかに街中には、陽気なブラジル人たちが楽しそうに行き交い、ブラジル料理の店が軒を連ねています。同店の外観は、黄色と緑が鮮やかで、まさにブラジルど真ん中。いやが上にも期待が高まります。

レストランブラジル

ランチメニューを見ると、見慣れない、聞き慣れない料理がずらりと並んでいます。セレクトしたのは、燻製ソーセージ「カラブレーザ」です。ゴローさんが食べた「エスペトン・デ・ピカニャ（シュラスコ）」も気になりましたが、目玉焼きが食べたかったので（笑）、「カラブレーザ」をチョイス。これがまた、とってもジューシーなソーセージで、黄色の目玉焼きとポテト、緑色のビールまでそろい、見事にブラジル色が完成しました（笑）。付け合わせは「フェイジョン」。大豆を煮込んだ料理で、、ドロっとした土のような味が旨い。ご飯にかけて食べるらしいですが、そのままでもビールによく合う、おいしい一皿でした。

レストランブラジル（カラブレーザとフェイジョン）

今日は、「ゴローさんが愛した群馬県」の第二弾として、「おむすび」「韓国焼肉」「ブラジル料理」を取り上げました。まるで世界一周したような気分になる、バラエティに富んだ飲食店をご紹介しました。次回は群馬シリーズの最終回として、「群馬県人に愛されたローカルチェーン店」をご紹介します。どうぞご期待ください。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。全国のご当地グルメを求めて40年余。2013年には、“47都道府県食べ歩き”を達成した。訪れた飲食店は1万軒をゆうに超える。旅と食とお酒をこよなく愛するオプチミスト。特にビールには一家言あり。競馬と写真とゴルフも趣味。週1の自転車ツーリングとサウナでダイエットにも成功した。好きな言葉は「発想力は移動時間に比例する」。

【画像】「こはだ」「まぐろ」のおむすび？焼肉屋のタンメン？ゴローさんが群馬で訪れた良店3軒（12枚）