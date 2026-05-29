緑黄色社会の長屋晴子さんは5月28日、自身のXを更新。緑黄色社会の長屋晴子が愛犬サニーと同じ誕生日であることを報告。2人揃って誕生日を祝う写真が10.7万件の表示を集めています。（サムネイル画像出典：長屋晴子さん公式Xより）

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緑黄色社会の長屋晴子さんは5月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛犬サニーと同じ誕生日を迎えたことを報告しました。

【写真】愛犬サニーとの誕生日ショット

「私は31さい、サニーは1さい！」

長屋晴子さんは「ウチらおめでとう！！！！！！！！！　足並み揃えて誕生日を迎えました　私は31さい、サニーは1さい！　元気に楽しくやってこうじゃん」とつづり、写真を1枚載せています。誕生日ケーキと似顔絵の前で愛犬サニーとともに誕生日ハットをかぶって並ぶ仲良しショットです。そろって誕生日を迎えて、とてもうれしそうな様子がうかがえます。

コメントでは、「長屋さん、サニー誕生日おめでとうございます！今年も素敵な一年になりますように」「はるこちゃんお誕生日おめでとうずっとらぶ！！！！」「晴子さんもサニーも、お誕生日おめでとうございます　素敵な１年になりますように」「大きくなりましたね」「特別な日！！！」などの声が寄せられています。

愛犬と一緒にテレビ番組出演

15日の投稿では、今回一緒に誕生日を祝った愛犬・サニーもテレビ番組に出演することを報告。本当に仲良しなようです。今後も愛犬に関する投稿を楽しみにしたいですね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)