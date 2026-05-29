「ウチらおめでとう！！」緑黄色社会・長屋、31歳＆1歳の誕生日を報告「大きくなりましたね」「特別な日」
緑黄色社会の長屋晴子さんは5月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛犬サニーと同じ誕生日を迎えたことを報告しました。
【写真】愛犬サニーとの誕生日ショット
コメントでは、「長屋さん、サニー誕生日おめでとうございます！今年も素敵な一年になりますように」「はるこちゃんお誕生日おめでとうずっとらぶ！！！！」「晴子さんもサニーも、お誕生日おめでとうございます 素敵な１年になりますように」「大きくなりましたね」「特別な日！！！」などの声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】愛犬サニーとの誕生日ショット
「私は31さい、サニーは1さい！」長屋晴子さんは「ウチらおめでとう！！！！！！！！！ 足並み揃えて誕生日を迎えました 私は31さい、サニーは1さい！ 元気に楽しくやってこうじゃん」とつづり、写真を1枚載せています。誕生日ケーキと似顔絵の前で愛犬サニーとともに誕生日ハットをかぶって並ぶ仲良しショットです。そろって誕生日を迎えて、とてもうれしそうな様子がうかがえます。
愛犬と一緒にテレビ番組出演15日の投稿では、今回一緒に誕生日を祝った愛犬・サニーもテレビ番組に出演することを報告。本当に仲良しなようです。今後も愛犬に関する投稿を楽しみにしたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)