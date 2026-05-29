【男性が選んだ】「唇が魅力的な20代男性俳優」ランキング！ 同率2位「北村匠海」「平野紫耀」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月22〜27日の期間、全国10〜60代の男性229人を対象に、20代俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「唇が魅力的な20代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
同率2位は、アーティストとしても活躍する北村匠海さん。4人組バンド「DISH//」でメインボーカルとギターを担当しています。ストリーミング再生回数合算4億回突破のヒット曲「猫」で、2021年には紅白歌合戦への初出場も果たしました。感情豊かな歌声や熱いパフォーマンスはもちろん、歌う際に際立つふっくらとした美しい唇も、アーティストとしての魅力の一つです。
▼回答者コメント
「厚すぎず薄すぎない自然な形で、柔らかい印象を与える唇だと思います。表情によって雰囲気が変わり、笑ったときの優しい感じも、真剣な表情のときの引き締まった感じも魅力的です。ナチュラルで色気のある唇だと感じます」（40代男性／北海道）
「程よく厚みのある唇で、自然な色味と形が魅力的だと感じます。笑ったときの口元のバランスも良く、印象に残るポイントの一つだと思います」（20代男性／茨城県）
「バラードを歌ってる時の口元をみたときにキュンとした」（20代男性／滋賀県）
同じく2位は、平野紫耀さんです。1997年生まれの平野さんは多方面で注目を集めており、「イヴ・サンローラン・ボーテ」のアンバサダーへの就任や、「ウォンジョンヨ ヘア」「ボシュロム アクアロックス」のCM出演など幅広く活躍中です。端正な顔立ちと、特に印象的で色気のある唇は、ファッションや美容の分野でも高い支持を得ています。
▼回答者コメント
「口元の形が整っていて、笑った時も真顔の時も印象に残るからです。健康的で親しみやすい魅力があります」（60代男性／福岡県）
「唇の形がはっきりしていて、印象に残りやすいと思います」（40代男性／北海道）
「程よく厚みがあって形が綺麗で、笑った時も真顔の時も印象に残る魅力的な唇だと思うから」（40代男性／大阪府）
激戦を制して1位となったのは横浜流星さんです。中学時代に極真空手で世界一に輝いた卓越した身体能力の持ち主です。ストイックな役作りやハードなアクションをこなすたくましさの一方で、甘さと色気を兼ね備えた魅力的な唇を持つというギャップも彼の大きな魅力です。武道で培った表現力と美しい口元で、スクリーンにおいて唯一無二の存在感を放ち続けています。
▼回答者コメント
「適度な厚みと整った輪郭で色気のある唇なので、魅力的だと思うからです」（60代男性／愛知県）
「『国宝』での唇の良さは全男性の憧れだと思うからであります」（50代男性／新潟県）
「適度な厚みと整った輪郭で、引き締まった表情の中に色気を感じさせるバランスがあるから」（40代男性／静岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)
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2位（同率）：北村匠海／39票
同率2位は、アーティストとしても活躍する北村匠海さん。4人組バンド「DISH//」でメインボーカルとギターを担当しています。ストリーミング再生回数合算4億回突破のヒット曲「猫」で、2021年には紅白歌合戦への初出場も果たしました。感情豊かな歌声や熱いパフォーマンスはもちろん、歌う際に際立つふっくらとした美しい唇も、アーティストとしての魅力の一つです。
「厚すぎず薄すぎない自然な形で、柔らかい印象を与える唇だと思います。表情によって雰囲気が変わり、笑ったときの優しい感じも、真剣な表情のときの引き締まった感じも魅力的です。ナチュラルで色気のある唇だと感じます」（40代男性／北海道）
「程よく厚みのある唇で、自然な色味と形が魅力的だと感じます。笑ったときの口元のバランスも良く、印象に残るポイントの一つだと思います」（20代男性／茨城県）
「バラードを歌ってる時の口元をみたときにキュンとした」（20代男性／滋賀県）
2位（同率）：平野紫耀／39票
同じく2位は、平野紫耀さんです。1997年生まれの平野さんは多方面で注目を集めており、「イヴ・サンローラン・ボーテ」のアンバサダーへの就任や、「ウォンジョンヨ ヘア」「ボシュロム アクアロックス」のCM出演など幅広く活躍中です。端正な顔立ちと、特に印象的で色気のある唇は、ファッションや美容の分野でも高い支持を得ています。
▼回答者コメント
「口元の形が整っていて、笑った時も真顔の時も印象に残るからです。健康的で親しみやすい魅力があります」（60代男性／福岡県）
「唇の形がはっきりしていて、印象に残りやすいと思います」（40代男性／北海道）
「程よく厚みがあって形が綺麗で、笑った時も真顔の時も印象に残る魅力的な唇だと思うから」（40代男性／大阪府）
1位：横浜流星／44票
激戦を制して1位となったのは横浜流星さんです。中学時代に極真空手で世界一に輝いた卓越した身体能力の持ち主です。ストイックな役作りやハードなアクションをこなすたくましさの一方で、甘さと色気を兼ね備えた魅力的な唇を持つというギャップも彼の大きな魅力です。武道で培った表現力と美しい口元で、スクリーンにおいて唯一無二の存在感を放ち続けています。
▼回答者コメント
「適度な厚みと整った輪郭で色気のある唇なので、魅力的だと思うからです」（60代男性／愛知県）
「『国宝』での唇の良さは全男性の憧れだと思うからであります」（50代男性／新潟県）
「適度な厚みと整った輪郭で、引き締まった表情の中に色気を感じさせるバランスがあるから」（40代男性／静岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)