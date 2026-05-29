【男性が選んだ】「唇が魅力的な20代男性俳優」ランキング！ 同率2位「北村匠海」「平野紫耀」を抑えた1位は？【2026年調査】

【男性が選んだ】「唇が魅力的な20代男性俳優」ランキング！ 同率2位「北村匠海」「平野紫耀」を抑えた1位は？【2026年調査】