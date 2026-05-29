【コヤソニ】小籔千豊主宰フェス『KOYABU SONIC 2026』開催概要・第1弾ラインナップ発表 アーティスト・芸人・ゲーマーら集結＜一覧＞
お笑い芸人の小籔千豊が29日、大阪市内の吉本興業本社で会見を行い、自身主宰のフェスティバル『KOYABU SONIC 2026』（コヤソニ）開催を発表した。
【画像】『KOYABU SONIC 2026』ビジュアル発表 紅しょうが・熊元プロレス＆稲田美紀が小麦色やんちゃボディ
『KOYABU SONIC 2026』は、9月21日〜23日の3日間、インテックス大阪で開催する。今年も“音楽×笑い×ゲーム”をテーマに、小籔本人がブッキングしたアーティストや芸人、eスポーツプレイヤー／ストリーマーたちが集結する。
チケット最速特割先行は、きょう29日午後1時から開始。概要発表会見には、紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）も登場した。
■『KOYABU SONIC 2026』
2026年9月21日（月・祝）・22日（火・休）・23日（水・祝）
インテックス大阪 4号館・5号館
午前9時半開場／10時半開演
9月21日（月・祝）
出演アーティスト：
新しい学校のリーダーズ
カジヒデキ
くまま
サニーデイ・サービス
出演芸人：
相席スタート／アキナ／エバース／エルフ／カゲヤマ／カベポスター／クロスバー直撃／佐久間一行／しずる／シャンプーハット／スリムクラブ／ダイアン／ちょんまげラーメン／軟水／ネルソンズ／NON STYLE／ビスケットブラザーズ／ピュート／ヘッドライト／紅しょうが／めぞん／隣人／レインボー／笑い飯
フォートナイト ステージ：
Unger／かめてぃん／キャプテンしょーた／しゅんてゃん／らいと／らいふがーど／LiaqN／今別府直之／宇都宮まき／川畑泰史／テンプルカントリー・寺本航／ミカボ・土屋翼
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9月22日（火・休）
出演アーティスト：
石崎ひゅーい
ZiDol
TOKYO No.1 SOUL SET
tricot
HALCALI
ホフディラン
luv
吉本新喜劇ィズ
出演芸人：
エルフ／オズワルド／蛙亭／サルゴリラ／さや香／スーパーマラドーナ／スマイル／そいつどいつ／タイムマシーン3号／たくろう／ダブルヒガシ／男性ブランコ／ツートライブ／トット／ドンデコルテ／2丁拳銃／ヒコロヒー／紅しょうが／ミカボ／吉田たち
フォートナイト ステージ：
らいふがーど／LiaqN／今別府直之／宇都宮まき／川畑泰史／酒井藍／テンプルカントリー・寺本航／ミカボ・土屋翼／諸見里大介
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9月23日（水・祝）
出演アーティスト：
EGO-WRAPPIN'
コレサワ
サンボマスター
水曜日のカンパネラ
スチャダラパー
yama
出演芸人：
今井らいぱち／エルフ／コットン／滝音／ニッポンの社長／バッテリィズ／ぱーてぃーちゃん／藤崎マーケット／紅しょうが／マユリカ／ミルクボーイ／矢野・兵動／ロングコートダディ
フォートナイト ステージ：
bykn／Minipiyo／らいふがーど／LiaqN／今別府直之／宇都宮まき／川畑泰史／酒井藍／テンプルカントリー・寺本航／ミカボ・土屋翼／諸見里大介
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【画像】『KOYABU SONIC 2026』ビジュアル発表 紅しょうが・熊元プロレス＆稲田美紀が小麦色やんちゃボディ
『KOYABU SONIC 2026』は、9月21日〜23日の3日間、インテックス大阪で開催する。今年も“音楽×笑い×ゲーム”をテーマに、小籔本人がブッキングしたアーティストや芸人、eスポーツプレイヤー／ストリーマーたちが集結する。
■『KOYABU SONIC 2026』
2026年9月21日（月・祝）・22日（火・休）・23日（水・祝）
インテックス大阪 4号館・5号館
午前9時半開場／10時半開演
9月21日（月・祝）
出演アーティスト：
新しい学校のリーダーズ
カジヒデキ
くまま
サニーデイ・サービス
出演芸人：
相席スタート／アキナ／エバース／エルフ／カゲヤマ／カベポスター／クロスバー直撃／佐久間一行／しずる／シャンプーハット／スリムクラブ／ダイアン／ちょんまげラーメン／軟水／ネルソンズ／NON STYLE／ビスケットブラザーズ／ピュート／ヘッドライト／紅しょうが／めぞん／隣人／レインボー／笑い飯
フォートナイト ステージ：
Unger／かめてぃん／キャプテンしょーた／しゅんてゃん／らいと／らいふがーど／LiaqN／今別府直之／宇都宮まき／川畑泰史／テンプルカントリー・寺本航／ミカボ・土屋翼
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9月22日（火・休）
出演アーティスト：
石崎ひゅーい
ZiDol
TOKYO No.1 SOUL SET
tricot
HALCALI
ホフディラン
luv
吉本新喜劇ィズ
出演芸人：
エルフ／オズワルド／蛙亭／サルゴリラ／さや香／スーパーマラドーナ／スマイル／そいつどいつ／タイムマシーン3号／たくろう／ダブルヒガシ／男性ブランコ／ツートライブ／トット／ドンデコルテ／2丁拳銃／ヒコロヒー／紅しょうが／ミカボ／吉田たち
フォートナイト ステージ：
らいふがーど／LiaqN／今別府直之／宇都宮まき／川畑泰史／酒井藍／テンプルカントリー・寺本航／ミカボ・土屋翼／諸見里大介
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9月23日（水・祝）
出演アーティスト：
EGO-WRAPPIN'
コレサワ
サンボマスター
水曜日のカンパネラ
スチャダラパー
yama
出演芸人：
今井らいぱち／エルフ／コットン／滝音／ニッポンの社長／バッテリィズ／ぱーてぃーちゃん／藤崎マーケット／紅しょうが／マユリカ／ミルクボーイ／矢野・兵動／ロングコートダディ
フォートナイト ステージ：
bykn／Minipiyo／らいふがーど／LiaqN／今別府直之／宇都宮まき／川畑泰史／酒井藍／テンプルカントリー・寺本航／ミカボ・土屋翼／諸見里大介
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