兵庫県たつの市の住宅で、母親と娘が殺害された事件で公開手配中の男とみられる人物が、2人の遺体が発見された当日の朝にも現場近くの防犯カメラに映っていたことが分かりました。

5月19日、たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）の遺体が見つかった事件で、警察は住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）を、千尋さんを殺害した疑いで全国に指名手配しています。

遺体が発見された当日の午前に事件現場の近くで撮影された防犯カメラの映像には、黒地に白のラインが入ったズボンとグレーの靴をはいた男の姿が。警察が画像を公開した大山賢二容疑者と服の特徴がよく似ています。似た人物は30分後にはビニール袋を手に下げ、同じ場所に戻ってきますが、上着の色が変わっているようにも見えます。これらの映像から、大山容疑者は事件発覚の直前まで現場近くにいた可能性があったとみられています。

警察は大山容疑者が服装を変えながら逃走し、現場近辺に潜んでいる可能性もあるとみて捜索しています。