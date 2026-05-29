腰椎の炎症で負傷者リスト（IL）入りしているメッツの千賀滉大投手（33）が28日（日本時間29日）に傘下3AでIL入り後、2度目となるリハビリ登板。3回2/3を投げ4安打3失点だった。

ナショナルズ傘下3Aレッドウィングス戦に先発し、初回は3者連続空振り三振。決め球はいずれも宝刀“お化けフォーク”で抜群の立ち上がりを見せた。

ただ、2回は満塁から押し出し四球で失点すると、次打者にも左犠飛を許し2失点。4回も2死一、三塁から適時打を浴び、3点目を失い、ここで降板となった。最速は96・9マイル（約155・9キロ）で5三振を奪った。

千賀は4月26日（同27日）のロッキーズ戦に先発して3回途中3安打3失点、4四死球で敗戦投手となり、試合後に体の不調で検査を受けることを明かしていた。翌27日（同28日）からIL入りが適用された。今月に入ってスローイングを再開。22日（同23日）に傘下1Aでリハビリ登板に臨み、実戦復帰し、3回1/3を投げ、4安打2失点だった。

メジャー4年目の今季は5試合で0勝4敗、防御率9・00。4月11日のアスレチックス戦、17日のカブス戦では、2試合連続で7失点など不振が続いていた。