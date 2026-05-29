俳優の野呂佳代が、自身の幼少期について語った。

【映像】お漏らしして怒られて大泣きする様子

野呂は、5月27日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に初出演。番組では、自身の幼少期の思い出や家族との関係について語った。

東京都出身で、弟と2人姉弟の野呂。黒柳が「どんな幼少期でしたか？」と尋ねると、「やっぱり目立つことがすごく好きで…昔からボーイッシュな格好が多かったかもしれない」と答えたとおり、幼い頃の写真を見た黒柳は「あら、これあなた？弟さんかと思った」とビックリ。

デニムのオーバーオールにキャップを被り、大泣きしているやんちゃそうな写真に黒柳は「可愛いね」と言ったものの、野呂が「これは…あの…おしっこを漏らしちゃって、怒られて泣いてる」と説明すると「本当に？」と驚き大爆笑。

野呂は「なんか、弟とよくおままごとみたいな感じで、何々ごっこっていうのを、よくやって遊んでましたね。キョンシーごっことか」と振り返り、「どっちかがキョンシーをやって、退治する方とかを、交互にやったりとか」とジェスチャーを交えて説明すると黒柳は「そういうの、面白いね、お家の中でやってんの？」とさらに大笑い。

野呂も「すごい面白い。弟も結構、面白いタイプで。弟もっていうか、すごく色々なことを考えられる弟なんで」と楽しげに語り、黒柳も「ちょうどいいね、遊ぶのに」と子どものような話題で盛り上がった。

（『徹子の部屋』より）