アデリアレトロとのコラボスイーツ発売、プリンアラモードタルトやクリームソーダなどラインアップ【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、アデリアのグラスウェアシリーズ「アデリアレトロ」とのコラボ商品を、2026年6月5日(一部商品は、6月19日)から期間限定で販売する。生菓子3品は全国の生ケーキ取扱店で、焼菓子ギフト2品は全国の店舗で取り扱う。

あわせて、コラボスイーツ発売を記念したノベルティプレゼントキャンペーンを実施する。

※北海道･九州地方及び、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

※福井県･京都府･鳥取県に取扱店はない。

【コラボ生菓子3品と焼菓子ギフト2品の画像はこちら】

〈生菓子3品のラインアップ〉

◆プリンアラモードタルト

価格:650円(税込702円)

販売:6月5日〜7月9日頃

タルトにカスタードクリーム、プリンゼリーやフルーツ、生クリーム入りホイップクリームを盛りつけた、プリンアラモード風タルト。アデリアレトロの代表的な柄の一つ、ギザギザの花びらがトレードマークの「アリス」をデザインしたチョコを飾って仕上げた。

◆クリームソーダ

価格:560円(税込604円)

販売:6月5日〜6月18日頃

シュワッとさわやかなメロンソーダ味のゼリーに、生クリーム入りホイップクリームをのせ、上面にバニラ風味ムースとさくらんぼを飾った、昔懐かしのクリームソーダ風スイーツ。アデリアレトロの代表的な柄の一つ「花まわし」をデザインしたカップ入り。

◆青いクリームソーダ

価格:560円(税込604円)

販売:6月19日〜7月9日頃

シュワッとさわやかなソーダ味のゼリーに、生クリーム入りホイップクリームをのせ、上面にバニラ風味ムースとさくらんぼを飾った、青いクリームソーダ風スイーツ。アデリアレトロの代表的な柄の一つ「野ばな」をデザインしたカップ入り。

〈焼菓子ギフト2品のラインアップ〉

人気の「ズーメイト」をデザインしたレトロかわいい缶や、「花ざかり」をデザインした保冷バッグに入った焼菓子アソートも販売する。いずれも、6月5日10時〜銀座コージーコーナーのオンラインショップでも購入できる。

◆アデリアレトロ お菓子缶(9個入)

価格:1,380円(税込1,490円)

販売:6月5日〜7月下旬頃

人気の「ズーメイト」をデザインしたレトロかわいい缶に焼菓子を詰め合わせた。「アデリアレトロ」のデザイン(ズーメイト、花ざかり、野ばな、アリス、花まわし、風船、マスカレード、コレック、アデリアラプソディー)入り総柄フィルムに入ったマドレーヌと、「ズーメイト」の眠そうな「ヒョウ」とおとぼけ顔の「トラ」の2種をプリントしたクッキーを入れた。

◆アデリアレトロ お菓子バッグ(12個入)

価格:1,800円(税込1,980円)

販売:6月5日〜7月下旬頃

人気の「花ざかり」をデザインしたレトロかわいい保冷バッグに焼菓子を詰め合わせた。「アデリアレトロ」のデザイン(ズーメイト、花ざかり、野ばな、アリス、花まわし、風船、マスカレード、コレック、アデリアラプソディー)入り総柄フィルムに入ったマドレーヌと、「花ざかり」のマーガレットをプリントしたクッキーを入れた。

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〈アデリアレトロ×銀座コージーコーナー コラボキャンペーン〉

〈1〉オリジナルマスキングテープ プレゼント

【実施内容】

アデリアレトロコラボ商品(生菓子･焼菓子)を含む、税込1,500円以上を購入した人に、「アデリアレトロ×銀座コージーコーナー オリジナルマスキングテープ」1個をプレゼントする。

【実施期間】

第1弾 6月5日〜 ズーメイト柄、花まわし柄

第2弾 6月19日〜 野ばな柄、アリス柄

※第1弾、第2弾ともに数量限定。なくなり次第終了。

※店頭のみ実施(オンラインショップは対象外)。

〈2〉ペアセット限定BOX

【実施内容】

アデリアレトロコラボ商品(クリームソーダ、青いクリームソーダ、プリンアラモードタルト)の異なる2品をセットで購入すると、オリジナルペアセットBOXに入れて提供される。BOXをカットすると、クリームソーダのコースターとしても使える。

【実施期間】

6月5日〜 ※なくなり次第終了。