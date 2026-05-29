水卜麻美アナ、夫・中村倫也がVTR登場で動揺も笑顔「真面目にやってたし面白かった」
【モデルプレス＝2026/05/29】日本テレビの水卜麻美アナウンサーが29日、総合司会を務める朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）に出演。夫で俳優の中村倫也がVTR出演したことを受け、動揺しながらコメントする場面があった。
【写真】中村倫也＆水卜麻美アナの交際知っていた美人アナ
番組では、28日に都内で行われた中村の主演映画「君のクイズ」舞台挨拶イベントの模様が紹介された。そこで、共演する神木隆之介から「中村さんへの質問です。無事映画が公開されて、今のお気持ちをご自身の1番得意なモノマネで感想を言ってほしいです」と要望があった。
すると、中村は「困った子だよぉ…」と困惑しつつも「ご清聴ください」と呼びかけると、即興で「僕が吉野作品に1番うまく染まれるんだ！」と「ガンダム」のアムロ・レイのモノマネを披露。会場からは拍手が巻き起こったものの、中村は「神木呼べ…！」と照れ笑いを浮かべた。
「どんな空気になるか…怖いんですけど…」とコメントしながら中村のモノマネの様子を笑顔で見守った水卜アナ。VTR明け、同局の杉原凜アナから「今のモノマネはどうでした？」と聞かれると「清聴しましたけど…うん…」と動揺を隠せず「梅澤くんどうだった？」と同局の梅澤廉アナにバトンタッチした。
梅澤アナが「すごい上手でしたけど、映画のおふたりのヒリヒリ感知ってるから、すごいギャップがいいですね！」と絶賛すると、水卜アナも「真面目にやってたし、面白かった。めちゃくちゃ面白かったです」と笑顔でコメントした。
水卜アナと中村は、2023年3月25日に結婚を発表。結婚後初めての放送となった27日には「ZIP！」のスタジオに中村がサプライズ生出演し、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆中村倫也、主演映画イベントで即興モノマネ披露
番組では、28日に都内で行われた中村の主演映画「君のクイズ」舞台挨拶イベントの模様が紹介された。そこで、共演する神木隆之介から「中村さんへの質問です。無事映画が公開されて、今のお気持ちをご自身の1番得意なモノマネで感想を言ってほしいです」と要望があった。
◆水卜麻美アナ、中村倫也に「めちゃくちゃ面白かったです」
「どんな空気になるか…怖いんですけど…」とコメントしながら中村のモノマネの様子を笑顔で見守った水卜アナ。VTR明け、同局の杉原凜アナから「今のモノマネはどうでした？」と聞かれると「清聴しましたけど…うん…」と動揺を隠せず「梅澤くんどうだった？」と同局の梅澤廉アナにバトンタッチした。
梅澤アナが「すごい上手でしたけど、映画のおふたりのヒリヒリ感知ってるから、すごいギャップがいいですね！」と絶賛すると、水卜アナも「真面目にやってたし、面白かった。めちゃくちゃ面白かったです」と笑顔でコメントした。
水卜アナと中村は、2023年3月25日に結婚を発表。結婚後初めての放送となった27日には「ZIP！」のスタジオに中村がサプライズ生出演し、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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