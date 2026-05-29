『時計じかけのマリッジ』が“結婚”に関する調査内容を公開 「結婚相手の転勤についていく」？
ABEMAでは、婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）を放送中。今回、第1話から第5話までの番組関連SNS動画総再生数が5000万回を突破した。
【写真】美人ぞろい！婚活ビギナー3人
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
番組放送前から、「ABEMA」公式Xで投稿した“30代婚活の現実”に関する投稿は2600万インプレッションを越えるなど大きな話題を呼んだ。第1話放送以降も、毎週放送後に「婚活」「電柱女子」など放送にまつわるテーマで議論を呼ぶなど注目を集めている。
「ABEMA」公式Xでは、ユーザーに向けて番組内で起きた“結婚・婚活”に関する事象に関するアンケートを行った。第2話でゆかが、デート相手のイケメン会社員から転勤事情を明かされ、「ついてきてほしい？」と率直に尋ねる場面にちなみ、『働く婚活女子の葛藤ー。「転勤についてきてほしい」あなたはどうする？』というアケートを実施。
回答は、「ついていく」と回答したのが44.7％。その他、“週末婚”が26.9％、“遠距離”が28.4％という結果になった。半数以上が「離れた生活」を選択するという結果から、多様化する自由な結婚観がうかがえる。
また第4話であやかが、高卒経営者のショウゴと価値観のすり合わせを行った場面にちなみ、「これって夫婦になる前に擦り合わせしておくべき？」というアンケートも実施。最も多い回答は「人生の理想像」、次いで「部屋の綺麗さの許容ライン」「浮気のライン」「ストレスの処理法」という結果となった。あやかとショウゴは「浮気のライン」に関する話し合いから価値観の違いが浮き彫りになる場面も。すり合わせるべき内容と、自身の譲れないラインを認識しておく重要性が明らかとなるシーンだった。
同番組は、次回6月2日午後10時から第6話を放送する。
【写真】美人ぞろい！婚活ビギナー3人
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
番組放送前から、「ABEMA」公式Xで投稿した“30代婚活の現実”に関する投稿は2600万インプレッションを越えるなど大きな話題を呼んだ。第1話放送以降も、毎週放送後に「婚活」「電柱女子」など放送にまつわるテーマで議論を呼ぶなど注目を集めている。
「ABEMA」公式Xでは、ユーザーに向けて番組内で起きた“結婚・婚活”に関する事象に関するアンケートを行った。第2話でゆかが、デート相手のイケメン会社員から転勤事情を明かされ、「ついてきてほしい？」と率直に尋ねる場面にちなみ、『働く婚活女子の葛藤ー。「転勤についてきてほしい」あなたはどうする？』というアケートを実施。
回答は、「ついていく」と回答したのが44.7％。その他、“週末婚”が26.9％、“遠距離”が28.4％という結果になった。半数以上が「離れた生活」を選択するという結果から、多様化する自由な結婚観がうかがえる。
また第4話であやかが、高卒経営者のショウゴと価値観のすり合わせを行った場面にちなみ、「これって夫婦になる前に擦り合わせしておくべき？」というアンケートも実施。最も多い回答は「人生の理想像」、次いで「部屋の綺麗さの許容ライン」「浮気のライン」「ストレスの処理法」という結果となった。あやかとショウゴは「浮気のライン」に関する話し合いから価値観の違いが浮き彫りになる場面も。すり合わせるべき内容と、自身の譲れないラインを認識しておく重要性が明らかとなるシーンだった。
同番組は、次回6月2日午後10時から第6話を放送する。