国山ハセン、局アナ時代の育休中に「家族会議でアップデート」子育て語る 大政絢「素敵！」
元TBSアナウンサーの国山ハセン（35）が29日、都内で行われた「CYBEX STUDIO」トークセッションに登場。TBSアナウンサー時代に取得した育休中の子育てについて語った。
【全身ショット】かっちり黒スーツを着こなす国山ハセン
国山は、2020年2月に結婚を報告。TBS時代の22年2月に第1子が誕生し、3週間の育休を取得したことがある。
国山はこの育休期間中に「一つひとつのスキルというか、子育てのやり方、時間配分というのを家族会議ながら一つずつアップデートした」と振り返った。
これには同席した同い年の大政絢（35）も「素敵！」と話していた。
ドイツのベビー用品ブランドのCYBEXは29、30日、東京・六本木ヒルズカフェ／スペースで、イベント「CYBEX STUDIO」を開く。新商品のベビーカーを中心に、チャイルドシートやベビーキャリアなど、製品の使用体験やフォトスポットでの撮影が可能となっている。
【全身ショット】かっちり黒スーツを着こなす国山ハセン
国山は、2020年2月に結婚を報告。TBS時代の22年2月に第1子が誕生し、3週間の育休を取得したことがある。
国山はこの育休期間中に「一つひとつのスキルというか、子育てのやり方、時間配分というのを家族会議ながら一つずつアップデートした」と振り返った。
これには同席した同い年の大政絢（35）も「素敵！」と話していた。
ドイツのベビー用品ブランドのCYBEXは29、30日、東京・六本木ヒルズカフェ／スペースで、イベント「CYBEX STUDIO」を開く。新商品のベビーカーを中心に、チャイルドシートやベビーキャリアなど、製品の使用体験やフォトスポットでの撮影が可能となっている。