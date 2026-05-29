増田貴久、ファッションブランド立ち上げで“NEWS愛”のぞかせる「加藤と小山は絶対似合うだろうな」
3人組グループ・NEWSの増田貴久が29日、都内で行われた「TAKAHISA MASUDA×ZOZOTOWN」プロジェクト 新ブランド初お披露目発表会に登壇した。増田初のファッションブランド「Yellow」を立ち上げた。「夢を実現させてもらった」と感慨深げな増田が同時に“NEWS愛”ものぞかせた。
【全身ショット】個性的なファッションで登場した増田貴久
NEWSのライブにおいても2010年から衣装デザインやプロデュースを手掛けてきた増田。会見では、MA‐1素材のロンパースにチェンジできるアウターや大好きだというスウェット素材、ナイロン素材のプルオーバーなど個性的なアイテムを次々に解説した。
立ち上げについて「今までもお洋服のブランドのお話はいただいていたのですが自信がないからふわっと流していた。今回、タイミングもですし、お話いただいたことが大きな出会いで、今ならできるかも、とやらせてもらいました」と経緯を明かす増田。
メンバーの反応について「NEWSでもこういうつなぎを僕がデザインして着ていることもあるので（メンバーの）家に全種類送りつけようかな。今後これしか着なくなると思います」とニヤリ。
さらに、似合いそうな人を聞かれ「ZOZOさんに誰に着てもらいたいか聞かれたときにウチの加藤（シゲアキ）と小山（慶一郎）は絶対似合うだろうな、と。今後NEWSのライブでも全身「Yellow」で固めてもいいかも知れない」と意欲をみせ、メンバーと服の好みが「もともと似てたのかな。似てきたのかな？」と笑顔をみせた。
またライブ衣装と今回発表したような日常使いするアイテムとの違いとして「普段はメンバーがより輝けばいいなと作らせていただいているのですが、普段着となると日常の着やすさ。ライブでは着やすさは考えていない。シルエットやどういう状態をみてほしいか」と違いを紹介。
「（ライブ衣装は）うわさによると重すぎるらしい（笑）とシゲと小山から言われます。でも今回は軽くて動きやすい。シゲと小山がよければこれをライブで着たいです」と提案し、なかでも増田が着用しているロンパースは素材や色の違いもあり「色違いをおすすめしたいです」と明かしていた。
ZOZOTOWN限定アイテム16型はきょう29日13時より販売開始予定。
【全身ショット】個性的なファッションで登場した増田貴久
NEWSのライブにおいても2010年から衣装デザインやプロデュースを手掛けてきた増田。会見では、MA‐1素材のロンパースにチェンジできるアウターや大好きだというスウェット素材、ナイロン素材のプルオーバーなど個性的なアイテムを次々に解説した。
メンバーの反応について「NEWSでもこういうつなぎを僕がデザインして着ていることもあるので（メンバーの）家に全種類送りつけようかな。今後これしか着なくなると思います」とニヤリ。
さらに、似合いそうな人を聞かれ「ZOZOさんに誰に着てもらいたいか聞かれたときにウチの加藤（シゲアキ）と小山（慶一郎）は絶対似合うだろうな、と。今後NEWSのライブでも全身「Yellow」で固めてもいいかも知れない」と意欲をみせ、メンバーと服の好みが「もともと似てたのかな。似てきたのかな？」と笑顔をみせた。
またライブ衣装と今回発表したような日常使いするアイテムとの違いとして「普段はメンバーがより輝けばいいなと作らせていただいているのですが、普段着となると日常の着やすさ。ライブでは着やすさは考えていない。シルエットやどういう状態をみてほしいか」と違いを紹介。
「（ライブ衣装は）うわさによると重すぎるらしい（笑）とシゲと小山から言われます。でも今回は軽くて動きやすい。シゲと小山がよければこれをライブで着たいです」と提案し、なかでも増田が着用しているロンパースは素材や色の違いもあり「色違いをおすすめしたいです」と明かしていた。
ZOZOTOWN限定アイテム16型はきょう29日13時より販売開始予定。