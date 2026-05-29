栃木強盗殺人　海外逃亡の“主導役”40代男をきょうにも公開手配へ　“指示役”男と知人関係　実行役の16歳少年「数百万円の報酬が…」

栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、新たな展開だ。

警察は海外に逃亡している40代の男を、29日にも公開手配する方針を固めたことが分かった。

この事件は5月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害されたものだ。

警察はこれまでに指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、さらに実行役として16歳の少年4人を強盗殺人の疑いで逮捕している。

また事件後、中国に出国し、その後、東南アジアに逃亡した可能性がある40代の男についても事件を主導したとみて逮捕状を取り行方を追っている。

捜査関係者によると、警察は29日にも、この男の名前や顔写真などを公開する方針を固めたことが分かった。

逃亡した男と竹前海斗容疑者は事件前から知人関係で、秘匿性の高い通信アプリを使って、連絡をとっていたとみられている。

このほか、16歳の少年4人の一部が「数百万円の報酬がもらえる予定だった」との趣旨の供述をしていることも分かった。

実際には報酬を受け取っていなかったとみられる。

警察は40代の男の行方を追うとともに、事件の全容解明を進めている。

（「Live News days」5月29日放送より）