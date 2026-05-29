市販薬と効能や成分がほぼ同じで医師が処方する「OTC類似薬」について、患者の自己負担を増やすことなどを盛り込んだ健康保険法などの改正案が参議院本会議で可決・成立しました。

29日に可決された改正法には、医師が処方する薬のうち、市販薬と効能や成分などがほぼ同じ「OTC類似薬」について、薬剤費の25％を患者の追加負担とすることなどが盛り込まれています。

追加負担の対象となるのは、解熱鎮痛剤の「ロキソニン」や、花粉症治療などで用いられる抗アレルギー薬の「アレグラ」、便秘薬の「マグミット」などおよそ1100品目です。

医師が処方する「OTC類似薬」の価格は、ほぼ同じ成分の市販薬を薬局で買うよりも安い上に、健康保険を使うので自己負担が少なくなっています。

そのため今回の改正で、「OTC類似薬」を医師から処方してもらう人と受診はせず、薬局で全額自費で買う人の間の公平性を確保するほか、こうした薬に使われる保険の財源を少しでも減らし、それを支える現役世代の保険料を軽減するねらいがあります。

ただ、こどもやがん患者、難病患者など配慮が必要な慢性疾患の人や入院患者には新たな負担を求めない方針です。

可決された改正法案にはこのほか、保険適用されていない出産費用に関して、全国一律で単価をもうけて、その単価の全額を公的な健康保険でまかなう出産費用の無償化も盛り込まれています。

無償化は2028年度までに始まるとされていますが、29日の定例会見で、上野厚労相は、出産費用の単価設定の検討を丁寧に進める必要があることなどから、現時点で開始時期を言うのは難しいと述べました。