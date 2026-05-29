週末は「真夏日ラッシュ」　全国的に晴れも今年一番の暑さの可能性　お出かけは熱中症対策を

ここ数日、蒸し暑い日が続き、梅雨を思わせる空気となっている。

そんな中迎える5月最後の週末は、各地で気温が急上昇。

ずばり「真夏日続出」となり、本格的な暑さを体感する週末となりそうだ。

関東内陸や近畿で真夏日、熱中症に警戒

30日は、西日本から東日本の太平洋側を中心に、7月並みの暑さとなる見込みだ。

仙台、前橋、東京、名古屋、大阪、鹿児島など真夏日（30℃以上）を予想している。

水分補給をこまめにし、帽子や日傘で熱中症対策を万全に行うと良い。

翌31日はさらに気温が上がり、今年一番の暑さとなるところもありそう。

九州では猛暑日（35℃）となる地点も出てくるかもしれない。

熱中症には十分注意してほしい。

週末は全国的に晴れも北日本の一部では不安定

5月最後の週末は全国的に晴れる見込み。

30日（土）は西日本から北日本は晴れて、お出かけには絶好の天気となりそうだ。

ただし日差しは強く、紫外線対策は必須となる。

ただ、北海道や青森、秋田、岩手では上空の寒気や気圧の谷の影響で、大気の状態が不安定に。

にわか雨があるかもしれないので、天気の急変に注意が必要だ。



31日（日）も全国的に晴れる見込み。

沖縄では曇りの予想だが、油断は禁物。梅雨前線が近づくため、急な雨に注意が必要だ。

一方、本州は北海道から九州まで広く晴れ。絶好のお出かけ日和になるだろう。

台風6号は沖縄直撃か

列島に向かって北上中の台風6号。現在はまだ日本の遥か南にある。

気になる今後の行方だが、6月1日ごろに沖縄を直撃、その後は九州・四国方向へ進む可能性がある。

最新情報をこまめにチェックしてほしい。

執筆：岡部茉莉（フジテレビ気象センター）