福岡を拠点とするお笑いコンビ、ブルーリバー青木淳也が29日までにXを更新。父の死を告白した元AKB48のタレント大家志津香（34）のロケでの姿を明かした。

大家は自身のブログで、4月30日に亡くなった父について記し、話題となっている。「父とお別れした日の備忘録」と題し、ブログを更新。父が亡くなるまでの家族のふれあいを赤裸々に、時折ユーモアをまぶしてつづった。中には大家の年齢34と同じ年数熟したワインを父から託され、飲んだとも明かしている。

青木は大家のブログを伝えるX投稿を引用した上で「泣けて笑えて泣けてあったかくなるブログ。あとからわかったことなんですが お父様が亡くなった日に一緒にロケをしました。 そして翌日も一緒に収録でした。悲しくて辛かったはずなのに しーちゃんはずっとエガオダケでした。 スゴい！スゴいよ！ お父様に会いに磯太郎へ行こう」と返信していた。

大家の父は福岡・福津市のいけす料理店「磯太郎」を営んできた。店のアカウントでは、火葬を終え、通常営業していることなども報告された。

「磯太郎」は玄界灘の新鮮な魚介類を提供する店として知られる人気店で、大家も実家としてたびたび紹介。テレビなどにも登場している。