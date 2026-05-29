【家事が楽に！】ダイソー、セリア、キャンドゥで達人が太鼓判を押す最新100円グッズを大公開！
5月27日（水）に放送した「ソレダメ！【達人が伝授！家事を楽にする最新100円グッズ＆無印良品＆簡単DIY】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】＜家事が楽に！＞ダイソー、セリア、キャンドゥで達人が太鼓判を押す最新100円グッズを大公開！
＜発酵食品レシピ＞
発酵食品の3つの王様「キムチ」「納豆」「チーズ」を使い、達人たちが簡単アレンジ料理を伝授！
YouTubeのチャーハン動画が200万回再生を超える大バズり、手際の良さはまさにプロ級、昨年のM-1グランプリで準優勝のドンデコルテ・渡辺銀次は、発酵食品を使ったチャーハンを。
さらに、料理本はいずれも大ヒット！圧倒的な人気を誇る料理研究家リュウジは、包丁を使わない「納豆のふわとろ焼き」と「チーズでトロうま！カルボナーラ豆腐」の簡単レシピを披露します。
＜家事をラクにする最新グッズ特集＞
料理に掃除に収納、明日絶対欲しくなる超便利グッズが続々登場！
日々、新しい商品が販売される100円ショップ。今回はダイソー、セリア、キャンドゥで、100円グッズの達人が太鼓判を押す最新、超便利な100円グッズを大公開。
レトルトのパウチをスムーズに開けられるアイテム、傘をさす際に両手が自由に使える傘ハンドルホルダー、レンジで簡単に麻婆豆腐が作れる便利グッズなどをご紹介！
そして、無印良品の常連・内藤剛志もテンション爆上がり！無印良品の達人が教える、無印良品で大人気のキンパの新商品や水筒やペットボトルに使えるボトル乾燥スティック、炭酸が抜けにくいステンレス保冷ボトル、燃えにくい素材を使ったアウトドアエプロン、逆さでも使える全身用ミストなど、食品、キッチングッズ、生活雑貨、スキンケアの様々なジャンルから最新＆プラスワン機能でラクするベスト12をご紹介します。
＜収納DIY＞
DIY未経験のお父さんが娘たちのためにDIYに初挑戦！100円グッズDIYの達人が、おうちのお悩みを100円グッズで解決。
あなたの部屋でもできる、荷物でいっぱいの部屋の画期的な収納術をご紹介。
賃貸でも安心！釘を使わず、大幅に収納力がアップする簡単DIYとは？
キッチンカウンターやダイニングテーブルまわりの収納のお悩みも解決！収納DIYの達人が100円グッズを使った簡単にできるマグネット収納を伝授！
デッドスペースを余すことなく使った簡単で最強の収納術をご紹介します。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
MC：若林正恭（オードリー）、高橋真麻
出演者：春日俊彰（オードリー）、小籔千豊、増田貴久（NEWS）
スタジオゲスト：大沢あかね
ロケゲスト：渡辺銀次（ドンデコルテ）、リュウジ、内藤剛志
【番組公式ホームページ】
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安くて助かる！家事を楽にするマル秘技満載SP
＜発酵食品レシピ＞
発酵食品の3つの王様「キムチ」「納豆」「チーズ」を使い、達人たちが簡単アレンジ料理を伝授！
YouTubeのチャーハン動画が200万回再生を超える大バズり、手際の良さはまさにプロ級、昨年のM-1グランプリで準優勝のドンデコルテ・渡辺銀次は、発酵食品を使ったチャーハンを。
さらに、料理本はいずれも大ヒット！圧倒的な人気を誇る料理研究家リュウジは、包丁を使わない「納豆のふわとろ焼き」と「チーズでトロうま！カルボナーラ豆腐」の簡単レシピを披露します。
＜家事をラクにする最新グッズ特集＞
料理に掃除に収納、明日絶対欲しくなる超便利グッズが続々登場！
日々、新しい商品が販売される100円ショップ。今回はダイソー、セリア、キャンドゥで、100円グッズの達人が太鼓判を押す最新、超便利な100円グッズを大公開。
レトルトのパウチをスムーズに開けられるアイテム、傘をさす際に両手が自由に使える傘ハンドルホルダー、レンジで簡単に麻婆豆腐が作れる便利グッズなどをご紹介！
＜収納DIY＞
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あなたの部屋でもできる、荷物でいっぱいの部屋の画期的な収納術をご紹介。
賃貸でも安心！釘を使わず、大幅に収納力がアップする簡単DIYとは？
キッチンカウンターやダイニングテーブルまわりの収納のお悩みも解決！収納DIYの達人が100円グッズを使った簡単にできるマグネット収納を伝授！
デッドスペースを余すことなく使った簡単で最強の収納術をご紹介します。
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MC：若林正恭（オードリー）、高橋真麻
出演者：春日俊彰（オードリー）、小籔千豊、増田貴久（NEWS）
スタジオゲスト：大沢あかね
ロケゲスト：渡辺銀次（ドンデコルテ）、リュウジ、内藤剛志
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