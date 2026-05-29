＜速報＞阿部未悠が4年ぶり2度目のホールインワン達成 「68」で上位へ
＜リゾートトラスト レディス 2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。ツアー2勝目を狙う25歳・阿部未悠が8番パー3（実測129ヤード）でホールインワンを達成した。
【写真】目線、バッチリいただきました
使用クラブは7番アイアン。2022年大会の最終ラウンド以来、自身4年ぶり2度目の達成となった。今季のツアー全体では「ワールドレディスサロンパスカップ」最終日に達成した鈴木愛に続く6人目。阿部はこの日「68」とスコアを伸ばし、トータル2アンダー・7位タイの好位置でホールアウトしている。トータル6アンダー・単独首位に昨季の年間女王・佐久間朱莉。1打差2位にささきしょうこ、2打差3位タイにはセキ・ユウティン（中国）とイ・イェウォン（韓国）が続いている。昨年覇者の稲垣那奈子はトータル1アンダー・18位タイ。2週連続優勝がかかる入谷響はトータル3オーバー・56位タイにつけており、ともに午後からティオフする。今大会の賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞国内女子ツアー リーダーボード
阿部未悠 プロフィール＆成績
【写真】雰囲気が激変 阿部未悠の漆黒ドレス姿
大会2日目の組み合わせ＆スタート時間
なぜ？ ガラガラの駐車場で「わざわざ隣に止めてくる車」の正体
【写真】目線、バッチリいただきました
使用クラブは7番アイアン。2022年大会の最終ラウンド以来、自身4年ぶり2度目の達成となった。今季のツアー全体では「ワールドレディスサロンパスカップ」最終日に達成した鈴木愛に続く6人目。阿部はこの日「68」とスコアを伸ばし、トータル2アンダー・7位タイの好位置でホールアウトしている。トータル6アンダー・単独首位に昨季の年間女王・佐久間朱莉。1打差2位にささきしょうこ、2打差3位タイにはセキ・ユウティン（中国）とイ・イェウォン（韓国）が続いている。昨年覇者の稲垣那奈子はトータル1アンダー・18位タイ。2週連続優勝がかかる入谷響はトータル3オーバー・56位タイにつけており、ともに午後からティオフする。今大会の賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞国内女子ツアー リーダーボード
阿部未悠 プロフィール＆成績
【写真】雰囲気が激変 阿部未悠の漆黒ドレス姿
大会2日目の組み合わせ＆スタート時間
なぜ？ ガラガラの駐車場で「わざわざ隣に止めてくる車」の正体