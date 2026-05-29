人気レースクイーンの有栖未桜（32）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ショートヘア姿を披露した。

「そういえばショートヘアに戻ったよ 夏終わりくらいにまたロング戻すからそれまでショート楽しむぞっ」とつづり、ショートの髪に触れているショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「これくらいのショート、結構ステキだと思います」「ショートの方がやっぱかわいぃ」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」「控え目に言ってもカワイイ」などの声が寄せられている。

有栖は、2019年に「TーDASH JLOC エンジェル」としてレースクイーンデビュー。24年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞した。

26年は、スーパーGT、スーパー耐久に参戦の「D'station Racing」を応援する「D'stationフレッシュエンジェルズ」として活動する。

千葉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB90・W60・H91。血液型O。趣味・特技はサウナ、麻雀、激辛、テニス、太鼓の達人。