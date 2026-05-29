なにわ男子、アルバムリード曲「Celebrate」先行配信スタート 5周年の祝典描くMVも19時28分にプレミア公開
【モデルプレス＝2026/05/29】なにわ男子が6月17日に発売するニューアルバム「ND5」のリード曲「Celebrate」が5月29日より先行配信された。
【写真】STARTO人気グル、メンカラ衣装でレカペ登場
「Celebrate」は夢の世界に誘われるような華やかでハッピーな曲調に、なにわ男子からファンへの愛と感謝、そして未来へのワクワク感を詰め込んだ最高にキャッチーな一曲に仕上がっている。
さらに、「Celebrate」Music Videoが5月29日19時28分より、なにわ男子公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開することが決定。鮮やかなメンバーカラーの衣装を身に纏ったメンバーがレッドカーペットを歩く祝祭感溢れるサムネイルもMVの魅力を凝縮。華やかで煌めき溢れる5周年の祝典と新たな旅へと向かっていくなにわ男子を描いたMusic Videoとなっている。（modelpress編集部）
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【写真】STARTO人気グル、メンカラ衣装でレカペ登場
◆なにわ男子「Celebrate」先行配信スタート
「Celebrate」は夢の世界に誘われるような華やかでハッピーな曲調に、なにわ男子からファンへの愛と感謝、そして未来へのワクワク感を詰め込んだ最高にキャッチーな一曲に仕上がっている。
◆なにわ男子、煌めき溢れるMVも公開
さらに、「Celebrate」Music Videoが5月29日19時28分より、なにわ男子公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開することが決定。鮮やかなメンバーカラーの衣装を身に纏ったメンバーがレッドカーペットを歩く祝祭感溢れるサムネイルもMVの魅力を凝縮。華やかで煌めき溢れる5周年の祝典と新たな旅へと向かっていくなにわ男子を描いたMusic Videoとなっている。（modelpress編集部）
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