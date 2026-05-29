TXT・BEOMGYU（ボムギュ）表参道降臨「日本で美味しかったものは？」に即答
【モデルプレス＝2026/05/29】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）のBEOMGYU（ボムギュ）が29日、東京・MARNI（マルニ）表参道で行われた「MARNI BLOOMS ポップインイベント」に来場。報道陣の取材に応じた。
【写真】表参道の道端に現れたTXT・BEOMGYU
BEOMGYUがマルニ前の道路に止められた車から降り立つと、集まったファンからは大きな歓声が。報道陣に挨拶をし、店の前でもフォトコールに応じた。
店内では質疑応答の時間が設けられ、BEOMGYUはカメラマンたちへ「よろしくお願いします！」と改めて丁寧に挨拶。今日のファッションを聞かれると「マルニの新しいコレクションから選びました」と言い、日本語でも「このベストがポイントです」と回答。店内の雰囲気については「花がとても多くてカラフルで、マルニ様とよく似合ってる空間だと思いました」と話し、日本語で「花がとても綺麗だと思いました！」と付け加えた。
また「日本で食べて美味しかったものは？」という問いには「明太クリームうどん！！」とグッドサインを決めて即答。最後にポップインを訪れる人に向け「ぜひ遊びに来てください！」と締めくくった。
全ての質問に日本語を交えながら回答し、スタッフからの指示にも日本語で「はい！」と応じていたBEOMGYU。退場中も後ろを振り返り、報道陣と目を合わせて感謝を伝えていた。（modelpress編集部）
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【写真】表参道の道端に現れたTXT・BEOMGYU
◆TXT・BEOMGYU（ボムギュ）表参道に登場
BEOMGYUがマルニ前の道路に止められた車から降り立つと、集まったファンからは大きな歓声が。報道陣に挨拶をし、店の前でもフォトコールに応じた。
また「日本で食べて美味しかったものは？」という問いには「明太クリームうどん！！」とグッドサインを決めて即答。最後にポップインを訪れる人に向け「ぜひ遊びに来てください！」と締めくくった。
全ての質問に日本語を交えながら回答し、スタッフからの指示にも日本語で「はい！」と応じていたBEOMGYU。退場中も後ろを振り返り、報道陣と目を合わせて感謝を伝えていた。（modelpress編集部）
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