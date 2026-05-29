水卜麻美アナ、過去に告白された人気芸人と共演「断られて」
【モデルプレス＝2026/05/29】日本テレビアナウンサーの水卜麻美が27日放送の日本テレビ系「有吉の壁」（よる7時〜）に出演。過去に告白された芸人と共演した。
【写真】水卜アナに振られていたM-1ファイナリスト、共演時の仲睦まじい姿
今回の番組では「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」と題し、芸人たちが自分のコネクションを最大限活かし「この人なら笑いが取れる！」という助っ人と一緒に東京・オリナス錦糸町でネタを披露した。
水卜アナは、お笑い芸人のきつねとトム・ブラウンのコントに登場。ハンコを買い求めに来た客に扮し「なんでないねん！申し訳ないやないねん！なんで水卜のハンコがないねん！水卜！ワシかて15年やってんねんぞ！おかしいやろ！」と激怒し、放送禁止用語とともに「ボケが！」と吐き捨て笑いを誘った。
水卜アナが総合司会を務める同局系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）で、トム・ブラウンが2025年最多出演タレントとなった縁から、今回の共演が実現。有吉弘行が、みちおに「水卜さん好きだったもんね？」と振ると、みちおは「はい、そうです。ラジオで告白して、断られて。ネットが無風だった」と明かし、水卜アナは笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】水卜アナに振られていたM-1ファイナリスト、共演時の仲睦まじい姿
◆水卜麻美アナ、トム・ブラウンらとコント披露
今回の番組では「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」と題し、芸人たちが自分のコネクションを最大限活かし「この人なら笑いが取れる！」という助っ人と一緒に東京・オリナス錦糸町でネタを披露した。
◆水卜麻美アナ、過去にみちおに告白されていた
水卜アナが総合司会を務める同局系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）で、トム・ブラウンが2025年最多出演タレントとなった縁から、今回の共演が実現。有吉弘行が、みちおに「水卜さん好きだったもんね？」と振ると、みちおは「はい、そうです。ラジオで告白して、断られて。ネットが無風だった」と明かし、水卜アナは笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
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