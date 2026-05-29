女優の恒松祐里がウェディングドレス姿を披露した。

２９日までに自身のインスタグラムを更新した恒松。「ドラマ『＃月夜行路 ー答えは名作の中にー』第８話観てくださった皆様ありがとうございました」と書き始め、「こんなにも温かくて優しい物語に参加できて嬉しかったです！久しぶりにお仕事できたキャスト・スタッフの方も多くて幸せでした」と感謝をつづった。

さらに「バブリーちゃんこと、りっちゃん役の真田怜央さんは温かく周りを照らしてくれる太陽みたいな方で、一緒にお芝居できて楽しかったです ブーケトスのシーンは一回やってみようとカメラを回したら、導かれたようにりっちゃんのもとに飛んでいって本当にびっくりしました みんなの反応は本当の驚きです！笑 そしてマミのために走るりっちゃんの猛烈ダッシュもかっこよかったな…。真田さんヒールであんなに走れるの凄（すご）すぎます！！実はわたしのリアル成人式写真が登場してたり、見どころが沢山（たくさん）ある８話でした」と出演作品を振り返ると、ティアラを頭に乗せウェディングドレスに身を包んだ姿のオフショットをアップした。

この投稿には「ウェディングドレス姿めっちゃ綺麗！！」「美しすぎます」「ゆりたんお幸せに」「お姫様やん」「ステキな笑顔でした」などの声が寄せられている。