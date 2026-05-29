歌手・工藤静香（５６）が「３２年前」のブーツを履いてみたことを明かし、フォロワーが沸いた。

２９日までにインスタグラムで「なんと」と書き出し、「無理矢理履きました」とヒョウ柄のニーハイブーツを披露。

「その場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。笑 すごいのをばばちゃんが持ってきて見せてくれました。しかし、足首が無理でした。ジップ破壊寸前 笑笑笑笑」と明かし、「３２年前のジャガーラインの衣装のブーツです！」と説明。 「あの頃はまだカラーコンタクトがあまり無く、眼科に行って作ってもらっていましたよ 笑 懐かしい」と振り返った。

３２年前とほぼ変わらない体形にビックリ。この投稿にはタレントのローラが「すてきです」とコメントしたほか、フォロワーから「カッコイイ」「時空を超えて女豹（ひょう）現る」「今でも履けてるの凄（すご）〜い」などの声が寄せられた。

工藤は２０００年１２月、木村拓哉と結婚。０１年の５月に長女・Ｃｏｃｏｍｉ、０３年の２月に次女でモデルのＫｏｋｉ，が誕生した。