テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２９日、焼き肉店の倒産件数が２年連続で過去最多を更新したことを受け、焼き肉店の厳しい経営の現状、人気の大衆焼肉店「町焼き肉」を紹介するなど「焼き肉」の最前線を特集した。

スタジオでは、東京商工リサーチの調べで焼き肉の倒産件数が２０２４年度が５０件、昨年度が５７件と２年連続で過去最多を更新したことを伝えた。倒産の理由として「輸入肉の価格の上昇」「競争激化」の２点を報じた。

昨年度、倒産した店の９割が小規模・零細店舗だったことも伝えた。

金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂は、こうした現状に「僕の勝手な感覚ですけど日本の飲食やってる方って、昔ながらのその値段設定を変えたがらない人って多いんですよね」などと指摘した。

一方で「僕も飲食店潰してるんで、あんま偉そうなこと言えないんですけども」と明かすと、司会の羽鳥慎一アナウンサーは「あんな美味しいお寿司だったのに、よく潰れましたよね」と突っ込んだ。

これに長嶋は「そうなんだよね。そこはちょっとお金の問題じゃなくて、俺の性格の問題だった…潰れたのはね」とうなずくと、羽鳥アナは「来てくれたお客さんにお礼を言うのが面倒くさいという」と明かすと、長嶋は「だから、俺は飲食とかサービス業には向いてない」と返し「俺は俺が（お礼を）言われたいんだもん」と明かすとスタジオは笑いに包まれた。続けて「それで１年で潰しちゃって」と明かしていた。

その上で厳しい経営をする店主へ向け「営業のために値上げはしょうがないんで、上げてください」と呼び掛けていた。