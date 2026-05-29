ＮＥＷＳ・増田貴久が２９日、都内で「ＴＡＫＡＨＩＳＡ ＭＡＳＵＤＡ×ＺＯＺＯＴＯＷＮ」新ファッションブランド発表会に出席した。自身初のファッションブランド「Ｙｅｌｌｏｗ ｂｙ ＴＡＫＡＨＩＳＡ ＭＡＳＵＤＡ」を発足し、この日から全１６のＺＯＺＯＴＯＷＮ限定アイテムを受注販売する。

ブランド名「Ｙｅｌｌｏｗ」の由来について、「ファションも好きだけど、色も好きで。特に好きな『Ｙｅｌｌｏｗ』をチョイスしました」とメンバーカラーで愛着の深い“黄色”を採用したことを明かした。

自身のファッションの原体験を「両親が洋服が好きで、母親からチャンピオンの古着をもらった時に、オーバーサイズで着古した感じとかが『これだ！』と思いました」と、実母からのお下がりがファッションに目覚めたきっかけであることを話した。

会見には、自身がプロデュースしたロンパース（つなぎ）型のＭＡ−１を着用して登壇。「コートだけど、下を（股下のボタンを）止めれば、ロンパース状にできるんです。ずっとこういうものがあればいいなと思っていた。うちの加藤（シゲアキ）と小山（慶一郎）も絶対似合うと思うので、全種類送りつけたい」と機能性やデザイン性、遊び心も兼ね備えた自信のアイテムであることをＰＲした。

制作過程を振り返り「服を好き過ぎるから、最初は『作るのはどうですかね〜？』と言っていたんですけど、取りかかり始めると『楽しい〜！』と。やりたいこと全部やらせていただいた。これまでもＮＥＷＳのライブ衣装のデザインをさせてもらってきましたが、改めてスペシャルな体験でした。夢がかなったなという気がしました」と声を弾ませた。