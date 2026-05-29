ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 上海汽車集団、累計生産・販売1億台を突破 中国業界初 上海汽車集団、累計生産・販売1億台を突破 中国業界初 上海汽車集団、累計生産・販売1億台を突破 中国業界初 2026年5月29日 12時3分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２８日、上海汽車集団の累計生産１億台目となる車両。（上海＝新華社記者／方竽） 【新華社上海5月29日】中国上海市で28日、自動車大手の上海汽車集団の1億台目となる車両の引き渡し式が行われた。同社はこれで、累計生産・販売台数が1億台を超えた中国初の自動車メーカーとなった。２８日、引き渡し式で車の模型の贈呈を受ける１億台目の車両オーナー、曹旭東（そう・きょくとう）さん（右）。（上海＝新華社記者／方竽）２８日、車両引き渡し式で購入時の感想を語る、１億台目の車両のオーナー、曹旭東（そう・きょくとう）さん（右）。（上海＝新華社記者／方竽）２８日、上海で行われた、上海汽車集団の１億台目となる車両の引き渡し式。（上海＝新華社記者／方竽）２８日、上海汽車集団の累計生産１億台目となる車両。（上海＝新華社記者／方竽） リンクをコピーする みんなの感想は？