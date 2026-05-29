アグネス・チャン、卒業した米・名門大学を訪問 母校の“お気に入りスポット”を紹介「アグネス学生みたい」「素敵な大学ですね」
歌手でタレントのアグネス・チャン（70）が27日、自身のSNSを更新。卒業した米・名門大学を訪れたことを報告し、大学で撮影した近影を披露した。
【写真】「素敵な大学ですね」母校の“名門”スタンフォード大学のお気に入りスポットで作業するアグネス・チャン
アグネスが“凱旋”したのは、カリフォルニア州にあるスタンフォード大学。「今日は母校スタンフォード大学で原稿をやる事にしました」と、訪れた理由を明かした。
母校には普段からよく顔を出しているようで「最初は食堂でやろうと思った。。。でもやっぱり集中出来ないので、いつものブックストアーの指定席でやる事にしました」「ここだと、頑張れそうです」とつづり、母校の“お気に入りスポット”で撮影した写真を掲載した。
コメント欄には「母校で原稿を書くなんて学生に戻った気分ですね」「母校っていいよね」「素敵な大学ですね」「アグネス学生みたいだね」「アグネスさん現役学生さんに見えますよ」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「素敵な大学ですね」母校の“名門”スタンフォード大学のお気に入りスポットで作業するアグネス・チャン
アグネスが“凱旋”したのは、カリフォルニア州にあるスタンフォード大学。「今日は母校スタンフォード大学で原稿をやる事にしました」と、訪れた理由を明かした。
母校には普段からよく顔を出しているようで「最初は食堂でやろうと思った。。。でもやっぱり集中出来ないので、いつものブックストアーの指定席でやる事にしました」「ここだと、頑張れそうです」とつづり、母校の“お気に入りスポット”で撮影した写真を掲載した。
コメント欄には「母校で原稿を書くなんて学生に戻った気分ですね」「母校っていいよね」「素敵な大学ですね」「アグネス学生みたいだね」「アグネスさん現役学生さんに見えますよ」などと、さまざまな反響が寄せられている。