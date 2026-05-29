三田寛子、長男の結婚式で着る予定の黒留袖を披露「奮発して選びました」 優美な着物に反響「なんて素敵な」「上品な留め袖」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が28日、自身のインスタグラムを更新。長男・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）の結婚式で着る予定の黒留袖を披露した。
【写真】「なんて素敵なお着物」「上品な留め袖」“奮発して選んだ”黒留袖を披露した三田寛子
三田は「黒留の仕付け糸をとりながら嫁ぐ時の遠い昔の母の気持ちに重なる想いに♪秋桜♪の唄がふと口をついてでてくる」と黒留袖の写真をアップ。
新たな人生の一歩を踏み出すわが子へ向けて、「世帯を持つ息子の幸せを願いながらとにかく体にだけは気をつけてほしい」「ただただいつも同じ心配ばかり」と、母親としての温かい眼差しをのぞかせた。
さらに「最近涙もろくなって息子達によしよしされる私」「しっかりしなくちゃ母としてもお勤めきちんとしなくっちゃ」と、息子たちとのほほ笑ましい日常のやり取りを交えつつ、大役を控えた決意を新たにした。
また、大切なハレの日のために「今回は金彩友禅の和田光正先生のお着物を奮発して選びました」と明かし、職人の技が光る格調高く晴れやかな逸品を選んだことを報告した。
コメント欄には「なんて素敵なお着物」「上品な留め袖」「日本の伝統」「品格があり、素晴らしいですね！」などの声が寄せられている。
【写真】「なんて素敵なお着物」「上品な留め袖」“奮発して選んだ”黒留袖を披露した三田寛子
三田は「黒留の仕付け糸をとりながら嫁ぐ時の遠い昔の母の気持ちに重なる想いに♪秋桜♪の唄がふと口をついてでてくる」と黒留袖の写真をアップ。
新たな人生の一歩を踏み出すわが子へ向けて、「世帯を持つ息子の幸せを願いながらとにかく体にだけは気をつけてほしい」「ただただいつも同じ心配ばかり」と、母親としての温かい眼差しをのぞかせた。
また、大切なハレの日のために「今回は金彩友禅の和田光正先生のお着物を奮発して選びました」と明かし、職人の技が光る格調高く晴れやかな逸品を選んだことを報告した。
コメント欄には「なんて素敵なお着物」「上品な留め袖」「日本の伝統」「品格があり、素晴らしいですね！」などの声が寄せられている。