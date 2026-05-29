柴田亜美『ドラクエ5』大人ビアンカのイラスト描く モンスターズ4発表に「いろいろあったんだね」
漫画『南国少年パプワくん』などで知られる作者・柴田亜美氏が27日、自身のXを更新。新作ゲーム『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』が制作されることを受け、ビアンカのイラストを投稿した。
【画像】人妻感やばい！柴田先生が描いた『ドラクエ5』ビアンカのイラスト
『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』は、『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズ最新作で、主人公は『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』に登場するビアンカとフローラとなり、2人の少女がモンスターと心を通わせ、新たな冒険の旅を繰り広げていく。
ゲーム内容は『ドラゴンクエスト』シリーズに登場するさまざまなモンスターたちを仲間にして育成・配合し、最強のパーティを目指していくもので、ゲームではビアンカとフローラを選択することができる。
対応機種はNintendo Switch2、Nintendo Switch、PlayStation5、Xbox Series X|S、Steam、Microsoft Store on Windowsで発売され、発売日は未定。
この発表に『ドラクエ』好きの柴田氏は「モンスターズ4のビアンカとフローラ可愛いね。ワタシのビアンカは、いろいろあったんだね」と大人ビアンカのイラストを投稿した。
『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズは、1998年にシリーズ1作目となるゲームボーイ用ソフト『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』が発売され、今までにシリーズ累計10作品以上、全世界累計出荷・DL本数は1000万本以上を記録する人気シリーズとなっている。
【画像】人妻感やばい！柴田先生が描いた『ドラクエ5』ビアンカのイラスト
『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』は、『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズ最新作で、主人公は『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』に登場するビアンカとフローラとなり、2人の少女がモンスターと心を通わせ、新たな冒険の旅を繰り広げていく。
対応機種はNintendo Switch2、Nintendo Switch、PlayStation5、Xbox Series X|S、Steam、Microsoft Store on Windowsで発売され、発売日は未定。
この発表に『ドラクエ』好きの柴田氏は「モンスターズ4のビアンカとフローラ可愛いね。ワタシのビアンカは、いろいろあったんだね」と大人ビアンカのイラストを投稿した。
『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズは、1998年にシリーズ1作目となるゲームボーイ用ソフト『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』が発売され、今までにシリーズ累計10作品以上、全世界累計出荷・DL本数は1000万本以上を記録する人気シリーズとなっている。
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