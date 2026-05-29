パーキンソン病公表の美川憲一、“親友”タレントと誕生日ショットに「これで最後よ〜たぶんね笑」 超豪華なプレゼントも公開
2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一（80）が29日までに自身のブログを更新。タレントで“親友”の神田うの（51）との恒例の誕生日会の様子を公開した。
【写真】プレゼントも超豪華…神田うのとの2ショットを公開した美川憲一
5月15日に“傘寿”を迎えた美川。この日、美川は「誕生日会よ〜」と題してブログを更新すると、「誕生日の写真も これで最後よ〜たぶんね笑」と切り出し、「ラストは もちろん うのちゃんよ〜」とバースデーケーキを前にシックな装いの美川は赤い花束を抱え、淡いイエローのワンピースに白のジャケットを合わせた神田が寄り添う笑顔の2ショットを公開した。
お互いの誕生日を毎年祝い合うという美川と神田。「うのちゃんからの 誕生日プレゼントとっても気に入ったわ〜」とつづり、神田から高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の「ショッパー・トート MINI」を贈られたことを明かした。
また、「今年の お店は 六本木の『料理屋橘』よ〜」といい、ホタルイカ料理や鮎の塩焼き、上品な出汁料理、和牛がのったご飯もの、華やかなデザートなど、彩り豊かなコース料理の写真とともに「とっても 美味しかったわ〜」と満足げにつづった。
この投稿にファンから「美味しいそ〜」「おしゃれなごちそう」「改めて、お誕生日おめでとうございます」「お写真全て、素敵」「色々な人から祝福されて良かったですネ」「この年も、元気いっぱいな、美川さんであります様に願っています」などの声が寄せられている。
【写真】プレゼントも超豪華…神田うのとの2ショットを公開した美川憲一
5月15日に“傘寿”を迎えた美川。この日、美川は「誕生日会よ〜」と題してブログを更新すると、「誕生日の写真も これで最後よ〜たぶんね笑」と切り出し、「ラストは もちろん うのちゃんよ〜」とバースデーケーキを前にシックな装いの美川は赤い花束を抱え、淡いイエローのワンピースに白のジャケットを合わせた神田が寄り添う笑顔の2ショットを公開した。
また、「今年の お店は 六本木の『料理屋橘』よ〜」といい、ホタルイカ料理や鮎の塩焼き、上品な出汁料理、和牛がのったご飯もの、華やかなデザートなど、彩り豊かなコース料理の写真とともに「とっても 美味しかったわ〜」と満足げにつづった。
この投稿にファンから「美味しいそ〜」「おしゃれなごちそう」「改めて、お誕生日おめでとうございます」「お写真全て、素敵」「色々な人から祝福されて良かったですネ」「この年も、元気いっぱいな、美川さんであります様に願っています」などの声が寄せられている。