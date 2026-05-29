アメリカのバンス副大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書の締結をめぐり、協議に「大きな進展があった」と話しました。

アメリカ バンス副大統領

「現在、いくつかの文言の調整を重ねているところだ。大きな進展があったと考えている。イラン側が交渉を望み、ホルムズ海峡を開放したいと考えていることは非常に明白だ」

バンス副大統領は28日、アメリカとイランの停戦を60日間延長して、核兵器開発問題を話し合うための覚書について、トランプ大統領が承認するかは「はっきりとは言えない」としつつも、イランとの協議は前進しているとの考えを示しました。

バンス副大統領は締結に向けた懸案事項として、イランが貯蔵する高濃縮ウランの取り扱いなどを挙げたうえで、「問題を解決できる段階に近づきつつある」としています。

これに先立ち、アメリカ政府関係者はイラン側が覚書の締結に合意の意向を示したと明らかにしました。

ニュースサイト「アクシオス」は合意内容について、ホルムズ海峡の船舶の通航が制限されないことが明記されるほか、イランが核兵器開発を行わないことも盛り込まれると伝えています。

ただ、イランのタスニム通信は覚書の締結に合意したとする報道は「誤りだ」と否定しています。

アメリカ トランプ大統領

「（Q.再攻撃につながるような“越えてはならない一線”はあるか？）我々の利益にならないような取引がその“一線”だ。最後まで状況を見極めている」

一方、トランプ大統領は、イラン側がアメリカの利益にならない取引を行おうとした場合、再攻撃を行う可能性があると示唆しました。

また、トランプ大統領は「イランは狡猾だが、我々は軍事的に圧倒したことで最終的な主導権を握っている」と強調しています。