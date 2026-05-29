歌舞伎役者・俳優の中村獅童が、愛車のキャンピングカーで家族旅行を楽しむ様子を公開した。

【映像】広々としたキャンピングカーの中

獅童は、5月26日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に8歳の長男・中村陽喜、次男・夏幹とともに出演。父親らしい表情を見せた。

黒柳が「お休みの日は思いっきり遊ぶんですって？」と尋ねると、獅童は「そうなんです。最近、キャンピングカーを購入いたしまして」と家族でキャンプに出かけていることを明かした。

広々としたキャンピングカーの運転席でハンドルを握る獅童の姿を見て、黒柳は「いいな！どういうところに行くの？海が見えてる！」と興味津々。

獅童は「北海道も一周したよね。この間の年末年始は、出雲大社行ったね」と写真とともに振り返ると、子どもたちも「懐かしい」と笑顔に。

「とにかく、キャンピングカーで旅行したり海外に旅行したりっていう…」と説明する獅童だが、子どもたちと並ぶ写真をみて「あまりにも陽喜と私の顔が似ているので、同じ顔をしてみました」と解説すると黒柳も大笑い。

他にも、父の日を祝う家族写真をみて獅童が「これは…パパの誕生日に…」と説明すると、子どもたちは口々に「父の日、父の日」と訂正。「そうか。2人が絵を書いてくれたんだね」と言い直す姿に黒柳は「あなたも。忙しいね、次々子供の相手をして」と労うと、獅童は照れ笑いを浮かべた。

（『徹子の部屋』より）