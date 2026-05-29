28日の参議院内閣委員会で経済安全保障推進法改正案の審議が行われ、共産党の大門実紀史議員が対米、対中政策の問題をとりあげた。

【映像】「総理になってほしかった」→爆笑の瞬間（実際の様子）

大門議員はまず、経済安保推進法はアメリカの中国封じ込め戦略に同調したものだと主張した。そのうえで、初代経済安保担当大臣だった自民党の小林鷹之政調会長が2024年に出した本に言及。「自民党の総裁選に出られる時に出された。総裁候補になるとあれですか、みんな本を出すんですか？」とツッコミを入れると、軽い笑いが起きた。

続けて、この本には経済安保推進法の審議、成立の経過がありのままに書かれているとし、「その中に実は私のことも書かれていたので少し読みます」と内容の紹介を始めた。「今でも鮮明に記憶に残っているのは共産党の委員とのやり取りである。大門実紀史議員とは法案の中身というよりも経済安全保障全般の議論になり、不思議なことに大門議員の考えと共有できるところも多々あった」。ここで議場からは大きな笑いが起きた。

大門議員はさらに読み進める。「例えば（大門）議員から『日本はアメリカであれ、中国であれ、遠慮することなく堂々と自主独立の立ち位置で貿易も考えるべき。仮にも他の国の影響を受けたり、他の国に追随したり、あるいは圧力を受けて政策を決めるべきではない』という質問があった。私がいつも言っていることと同じだった」とここまで本を紹介し、「いい議論をしたということで私の質問も評価していただいていまして、どうせならこういう方に総理になってほしかったなと思いますけれども」と話すと議場には爆笑が起きた。

そのうえで、「小野田大臣はこの点は同じ考え方でよろしいか？」と質問。小野田紀美経済安保担当大臣は「私も小林議員の著書を読ませていただいて、大門先生とのやり取りを見たときに、本当に大門先生の人柄も小林先生の人柄も両方が出ているいい文章だなと思った。いずれにしてもこの複雑化する世界の中で日本が日本としてどういう姿を取るのか、そして我が国の自立性、優位性、不可欠性を高めていくのかというのは我が国が主体となって考えることであるというその思いは共有している」と答えた。

大門議員は続けて、「実はこのアメリカ追随の経済安保で一番困っているのは経団連じゃないかと思っている」とし、当時の経団連・十倉会長の「日中両国というのは東アジアの経済繁栄と平和のために安定的で建設的な関係を築いていく必要がある。世界は中国なしでやっていけない」という発言を引き合いに、「経済安保推進法には経団連、経済界はほとんど反対というか慎重な立場だった。ところが自民党は経団連よりもアメリカの言うことに従うということになった」と述べた。

そして「中国は日本の20の企業団体へのデュアルユース（軍民両用品）の輸出を禁止すると。ちょっとでもレアアースに制限かけるということになればかなり日本経済に打撃になる。経団連はこの間も、米中の強権的な対外政策で自由貿易体制が揺らいでいることに危機感を持っている、二大国に過度に依存しない体制を構築すべき、開かれた国際経済主義を維持することだと、ほぼ我が党と同じようなことを主張されている」としたうえで、経済安保推進法改正案の方向が「中国封じ込め戦略」だとして、小野田大臣に「方向を考え直すべきでは」と迫った。

これに対し小野田大臣は、経済安保推進法は「特定の国を念頭に置いたものではない」としたうえで、「特定の国や地域への過度な依存によって国民生活や経済活動が止まったり、迷惑を被ったりすることがないよう自立性を高めていくことは非常に重要だ。例えばアジアだったりこれからグローバルサウスだったり、同盟国だけではなく同志国、様々にそうやって多角化していくことで我が国がしっかりと経済的に安定していく環境を作っていくことは非常に必要など真ん中に置くべき考えかと思う」と答えた。

大門議員は「日本は中国からもアメリカからも軽視されている」とし、「アメリカにも中国にもきちっと主張して存在感を認めさせてこそ、経済、外交もきちっとした対応がされていくのではないか。この経済安保がさらにアメリカの後ろ側でついていく、あるいはアメリカの先兵役をやらされるということは大変危険な方向に行くのではないか」と述べて質問を終えた。（ABEMA NEWS）