気象予報士でタレントの穂川果音（40）が29日までに自身のインスタグラムを更新。水玉模様のホルターネックの水玉ワンピース姿を披露した。

「まもなく梅雨が始まるよ！今年は、全国的に気温高め＋西日本〜東日本太平洋で雨量が平年並みが多くなる予想に。梅雨の期間は短くても、大雨に注意が必要です」と6月の天気を予想して注意喚起。

ホルターネックの水玉ワンピース姿の写真をアップし「美容においては、湿度が高くなると髪の毛が広がりやすくなるので艶が失われやすい季節。私は根本のクセがでやすので、梅雨前にストレートヘアをかけてもらっているよー！もちろん、日々のヘアケアも大切なんだけど、まずは土台を綺麗にしてもらってます 前髪もちょこっとだけ復活しました」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「透明感あって素敵」「めっちゃ可愛い」「いつもと違う雰囲気。素敵すぎます。かわいい。お似合いです」「清らかな感じがステキですね」「ダントツ綺麗」などの声が寄せられている。

穂川は、東京都出身で身長1メートル70。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士のほか、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。

ABEMAの報道番組「ABEMA Prime」でお天気コーナーを10年にわたって担当し、今年3月に卒業した。血液型はA。