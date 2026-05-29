「クロード・ミュトス」などの高性能AIの悪用が懸念される中、国土交通省は、航空や鉄道などの事業者へサイバーセキュリティ対策の強化に取り組むよう協力を求めました。

【映像】高性能AIの悪用懸念で国交省が対策要請

金子恭之国交大臣「AIが急速に進化し、サイバーセキュリティにおける重大な脅威となりうる中、官民が連携をし対策を強化することが、ますます重要になっております」「本日いただいたご意見も踏まえ、今後、国土交通省として重要インフラ分野のサイバーセキュリティの更なる強化に取り組んでまいります」

「クロード・ミュトス」などの高性能AIは、システムの弱点を見つける能力が非常に高いとされ、サイバー攻撃などで悪用されることが懸念されています。

国交省は28日、国の重要インフラに指定している航空・空港・鉄道・水道・物流・港湾の6分野の事業者との会合で対策の強化について話し合いました。

金子大臣は事業者に対し、社内のシステム担当者と連携して対策を進めてほしいと協力を要請しました。

国交省は6月末をめどに、事業者向けの相談窓口を設置し、セキュリティに関する幅広い相談を受け付けたいとしています。（ANNニュース）