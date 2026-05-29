タレントのベッキー（42）が、28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。自身のミーハーぶりを語った。

令和ロマンの松井ケムリとトーク。「ベッキーさんってミーハーですか？」と聞かれると、「超ミーハー！ だからテレビ局歩くのも『誰に会えるんだろう』みたいな」と心躍らせているという。ケムリが「ベッキーさんってまだその感覚持ってるんですか」と笑うと、「超持ってる」と胸を張った。

また「プライベートとか街で芸能人見ても普通に行っちゃうんだよね。全然行っちゃう」と説明。ケムリが「さすがに知り合いですよね？」と確認すると、「ううん。この間とか女優の奈緒さんいたけど、呼び止めて『初めまして、タレントのベッキーと申します。この間あのドラマ見てて、このシーン最高でした。いつかご一緒できるように頑張るので、お願いします』みたいな感じで」と初対面の奈緒に声をかけに行ったと明かした。

ケムリが「それはさすがに変かも」と苦笑すると、ベッキーは「『えー！』みたいな感じで。『光栄です〜』みたいな優しい方もいてくださったり」と話していた。