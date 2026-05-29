２９日前引けの日経平均株価は前日比１２０３円４５銭高の６万５８９６円５７銭。前場のプライム市場の売買高概算は１１億２２７万株、売買代金概算は４兆８９４４億円。値上がり銘柄数は１２１６、値下がり銘柄数は３１８、変わらずは３０銘柄だった。



日経平均株価は大幅反発。米国とイランの戦闘終結に対する期待が高まり、前日の米株式市場ではＮＹダウなど主要３指数が最高値を更新した。これを受け、日経平均株価も値を上げてスタートした。２５日につけた最高値（６万５１５８円）を上回り、上昇幅は一時１３００円を超え６万６０００円台まで値を上げる場面があった。引き続きＡＩ・半導体関連株が人気となり、ソフトバンクグループ<9984.T>が大幅高となり全体相場を牽引したほか、電子部品株などが買われた。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A.T>や村田製作所<6981.T>、太陽誘電<6976.T>が急伸し、イビデン<4062.T>やＴＤＫ<6762.T>が買われた。ＳＵＭＣＯ<3436.T>やキーエンス<6861.T>が値を上げた。ファーストリテイリング<9983.T>やリクルートホールディングス<6098.T>も高い。半面、フジクラ<5803.T>や古河電気工業<5801.T>が安く、アドバンテスト<6857.T>やディスコ<6146.T>、ＪＸ金属<5016.T>が値を下げた。



出所：MINKABU PRESS