おとといから鶴岡市の観光わらび園でわらび採りをしていた男性の行方がわからなくなっている件で、けさも早くから捜索が行われていますが男性の発見には至っていません。

【写真を見る】わらび採り中に遭難の男性はいまだ発見されず けさも早くから捜索 行方不明から2日 県内では山菜採り中のクマ被害が3件発生で心配も（山形・鶴岡市）

警察によりますと行方がわからなくなっているのは遊佐町豊岡に住む農業の男性（７８）です。

男性はおとといの午前１０時ごろから妻などと３人で鶴岡市木野俣にある「一本木観光わらび園」を訪れ、わらび採りをしていたということです。

しかし、男性は集合時間の正午を過ぎても集合場所に戻らず、遭難したとみられています。

男性は警察や市の担当者、猟友会などによるきのうまでの捜索では発見できず、きょうも朝６時から捜索が行われましたが今のところ見つかったとの情報はありません。

男性は山に入る際携帯電話を持っておらず、連絡がつかない状態だということです。

県内では今年、山菜採り中の遭難事案が頻発しているほか、山菜採り中の人がクマに襲われる被害が３件出ていて、１人が死亡しています。