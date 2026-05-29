開催：2026.5.29

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 1 - 5 [アストロズ]

MLBの試合が29日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとアストロズが対戦した。

レンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディ、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。

1回表、1番 ジェレミ－・ペーニャ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 TEX 0-1 HOU、3番 イサク・パレデス 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 TEX 0-3 HOU

2回裏、4番 ジョシュア・ヤング 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 1-3 HOU

3回表、4番 テーラー・トラメル 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 TEX 1-4 HOU、5番 キャメロン・スミス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 TEX 1-5 HOU

試合は1対5でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのスペンサー・アリゲッティで、ここまで7勝1敗0S。負け投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで5勝6敗0S。

ここまでレンジャーズは25勝31敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方アストロズは26勝32敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-29 12:00:11 更新