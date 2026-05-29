バーン、スペンスではなく…「代わりに絶対に選んでほしい」元イングランド代表監督がトゥヘルの選考に苦言
自国のリーグは最高峰のプレミアリーグだけに、イングランド代表候補は数えきれないほどいる。５月22日に発表されたW杯メンバーを巡る議論は尽きない。
わずか２か月とはいえ、イングランド代表で監督を務めた経験を持つサム・アラダイス氏は、トーマス・トゥヘル現監督のDFの選考に疑問を感じているようだ。
英紙『Mirror』によれば、“ビッグ・サム”の愛称で知られる71歳は、ハリー・マグワイアとルーク・ショー（いずれもマンチェスター・ユナイテッド）を外し、ダン・バーン（ニューカッスル）とジェド・スペンス（トッテナム）を入れた点に苦言を呈した。
「マグワイアとショーは、現在の調子と経験を考慮すれば、イングランド代表に選ばれるべきだ。ショーはユナイテッドで全38試合に出場し、左サイドバックと同様にセンターバックでも同等の活躍を見せている。国際大会での豊富な経験を持ち、体調も万全だ。スペンスの代わりに彼を絶対に選んでほしい。
マグワイアは長い間、イングランド代表の要だった。彼がユナイテッドの先発に復帰してからのプレーを見てきたが、クラブに安定感を取り戻させた要因の１人だ。今や彼らの守備面は安定しており、それが勝利の増加に繋がっている。もう１つの長所は、疑いようもなく、国内のセンターバックの中で最高のパス能力を持つ選手の１人だということだ」
アラダイス氏はマグワイアについて「スピードには常に疑問符がつく」と言いながらも、レジェンドDFを引き合いに出し、こうも語った。
「ボビー・ムーアも非常に遅かったが、試合を読む能力は抜群だった。もし彼を（今回選ばれた）マーク・ゲイのようなスピードのある選手と組ませれば、そこそこ良いコンビになるだろう。今年ニューカッスルで苦戦したダン・バーンよりは、彼の方が良い選択だと言える」
トゥヘル監督は「選考は大変なプロセスだったが、この選手たちには全幅の信頼を置いている。国民が私たちを応援してくれていると分かっているし、特別な夏になるよう願っている」とコメントした。
「FOOTBALL'S COMING HOME」を合言葉に掲げるフットボールの母国は、今度こそ1966年以来のW杯制覇を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】衝撃落選のマグワイア、水玉ビキニの愛妻とバカンス２ショット
わずか２か月とはいえ、イングランド代表で監督を務めた経験を持つサム・アラダイス氏は、トーマス・トゥヘル現監督のDFの選考に疑問を感じているようだ。
英紙『Mirror』によれば、“ビッグ・サム”の愛称で知られる71歳は、ハリー・マグワイアとルーク・ショー（いずれもマンチェスター・ユナイテッド）を外し、ダン・バーン（ニューカッスル）とジェド・スペンス（トッテナム）を入れた点に苦言を呈した。
マグワイアは長い間、イングランド代表の要だった。彼がユナイテッドの先発に復帰してからのプレーを見てきたが、クラブに安定感を取り戻させた要因の１人だ。今や彼らの守備面は安定しており、それが勝利の増加に繋がっている。もう１つの長所は、疑いようもなく、国内のセンターバックの中で最高のパス能力を持つ選手の１人だということだ」
アラダイス氏はマグワイアについて「スピードには常に疑問符がつく」と言いながらも、レジェンドDFを引き合いに出し、こうも語った。
「ボビー・ムーアも非常に遅かったが、試合を読む能力は抜群だった。もし彼を（今回選ばれた）マーク・ゲイのようなスピードのある選手と組ませれば、そこそこ良いコンビになるだろう。今年ニューカッスルで苦戦したダン・バーンよりは、彼の方が良い選択だと言える」
トゥヘル監督は「選考は大変なプロセスだったが、この選手たちには全幅の信頼を置いている。国民が私たちを応援してくれていると分かっているし、特別な夏になるよう願っている」とコメントした。
「FOOTBALL'S COMING HOME」を合言葉に掲げるフットボールの母国は、今度こそ1966年以来のW杯制覇を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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