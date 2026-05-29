山下美月の華奢な腕＆小顔際立つお姉さんビジュアルにファン歓喜！ビックカラー×ノースリワンピ姿に「世界一きれい」「美人度あがってる」の声

【写真】大人な雰囲気が感じられるノースリーブのトレンチワンピ姿の山下美月

山下美月のSTAFF公式Xが更新され、グレーのワンピース姿のショットが公開された。

■エレガントな“大人”な雰囲気漂うトレンチワンピース姿の山下美月

5月28日に放送されたNHK総合『午後LIVE ニュースーン』への出演告知と共に投稿したのは、美しいデコルテのラインと華奢な二の腕が際立つダークグレーのノースリーブワンピース姿を捉えた1枚だ。

大きな襟のディテールが映えるエレガントな衣装と相まって、カメラに向かって優しく微笑む表情からも大人の女性らしい気品ある佇まいが伝わってくる。

SNSには「激メロお姉さん」「お姉さんな美月ちゃん綺麗」「美人度あがってる」「女神」「世界一美しい」「笑顔が素敵です」といった声が寄せられている。

■山下美月が『ある日彼女のパンティーが、』に倉悠貴と夫婦役で出演

山下は、5月31日にNHK総合で放送されるドラマ『ある日彼女のパンティーが、』に出演する。28日放送の『午後LIVE ニュースーン』には、作中で夫婦役を演じる倉悠貴と共に生出演し、作品の見どころや撮影の舞台裏を語った。

『午後LIVE ニュースーン』の公式Xには、倉や番組出演者たちとの和やかな集合ショットが公開されている。

息の合ったふたりの掛け合いが見られるトークの一部も公開されている。

■風間俊介とのドラマ撮影時の笑顔のピース2ショットも公開

さらに『NHKドラマ』公式Xには、喫茶店のシーンの撮影合間に捉えられた、共演の風間俊介とのオフショットもラインナップされている。ふたり揃ってピースを見せる姿からは、現場の和やかな雰囲気をダイレクトに感じることができる。打ち合わせ中のシーンということで、山下の自筆のメモもあわせて公開された。