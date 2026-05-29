目黒蓮の抜き打ちガチ私服チェックも！Snow Man『それスノ』2時間SPで“初夏の親子お出かけコーデ”をプロデュース

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5月29日19時から『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルが放送。今回は「東京それスノコレクション」第7弾がオンエアされる。

■ゲストなしでSnow Manがガチ対決！ ユニクロのアイテムを駆使した“親子コーデ対決”が幕を開ける

大型ファッションショー「TOKYO SoreSnow COLLECTION（東京それスノコレクション）」略して「TSC」の第7弾。今回はSnow Manと世界的ファッションブランド「ユニクロ」とのコラボが実現。靴以外の洋服・小物類はすべてユニクロの商品から選び放題！ Snow Manのファッションセンスを競うガチ対決のため、今回はあえてゲストはなし。メンバー同士で真剣勝負に挑む。

ファッションのテーマは「明日真似したくなる初夏の親子お出かけコーデ」。ウィメンズ・キッズ服も充実しているユニクロのアイテムを駆使した“ファミリーコーデ対決”となる。

天才子役とママ役の有名人をゲストに迎え、Snow Manメンバーがそれぞれプロデュースした“親子コーデ”を纏い、ひとりずつランウェイに登場。ランウェイの先にいる辛口女性審査員5名がその場でファッションを審査し、過半数から“ダサい”と判定されると、業界初!? 「顔だけ残し穴」に落下するという屈辱が待っている…。

辛口女性審査員の顔ぶれは、おなじみの、あの、河北麻友子、森香澄、鈴木紗理奈に加え、村重杏奈が初参戦。今回も容赦ない超辛口コメントが飛び交うなか、至極のお出かけコーデで女性審査員の心を掴めるか？ 一同大絶賛のコーデも!?

■芸能人の私服抜き打ち審査では、Snow Manの事務所のガチ先輩が登場!?

「芸能人リアル私服抜き打ち審査」では、私服のイメージがない芸能人のファッションを抜き打ちで審査。今回はSnow Manの事務所のガチ先輩や、今話題の有名人がドッキリでランウェイに放り込まれる。メンバーも驚愕するゲストとはいったい誰なのか!?

さらに、カナダで長期撮影中の目黒蓮が一時帰国しているということで、『それスノ』が緊急アポなし突撃。目黒の私服を抜き打ちチェックする。私服ファッションチェックの結果は…？ 久々に『それスノ』に登場する目黒の姿を、ぜひチェックしよう。

(C)TBS

■番組情報

TBS『それSnow Manにやらせて下さいSP』

05/29（金）19:00～20:55

出演：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

審査員（※50音順）：あの、河北麻友子、鈴木紗理奈、村重杏奈、森香澄

進行：柴田英嗣（アンタッチャブル）、若林有子（TBSアナウンサー）

■関連リンク

『それSnow Manにやらせて下さい』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/sore_snowman/