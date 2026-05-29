　29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1360円高の6万6080円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万5896.57円に対しては183.43円高。出来高は2万544枚となっている。

　TOPIX先物期近は3961.5ポイントと前日比57.5ポイント高、現物終値比8.02ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66080　　　　 +1360　　　 20544
日経225mini 　　　　　　 66085　　　　 +1360　　　359378
TOPIX先物 　　　　　　　3961.5　　　　 +57.5　　　 31990
JPX日経400先物　　　　　 36030　　　　　+535　　　　1252
グロース指数先物　　　　　 815　　　　　　-3　　　　2137
東証REIT指数先物　　　　1814.5　　　　 +20.5　　　　 136

株探ニュース