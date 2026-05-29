日経225先物：29日正午＝1360円高、6万6080円
29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1360円高の6万6080円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万5896.57円に対しては183.43円高。出来高は2万544枚となっている。
TOPIX先物期近は3961.5ポイントと前日比57.5ポイント高、現物終値比8.02ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66080 +1360 20544
日経225mini 66085 +1360 359378
TOPIX先物 3961.5 +57.5 31990
JPX日経400先物 36030 +535 1252
グロース指数先物 815 -3 2137
東証REIT指数先物 1814.5 +20.5 136
株探ニュース
TOPIX先物期近は3961.5ポイントと前日比57.5ポイント高、現物終値比8.02ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66080 +1360 20544
日経225mini 66085 +1360 359378
TOPIX先物 3961.5 +57.5 31990
JPX日経400先物 36030 +535 1252
グロース指数先物 815 -3 2137
東証REIT指数先物 1814.5 +20.5 136
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